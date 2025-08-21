Cronomicón

El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025 ofrece un espectáculo único al aire libre este 31 de agosto

Gala gratuita de mariachi con la Filarmónica de Jalisco en el Centro Histórico de Guadalajara

Por Samantha Lamas

El mariachi y la música de orquesta se unirán en una noche única en Guadalajara. Como parte del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025, este 31 de agosto se llevará a cabo una gala gratuita con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en pleno Centro Histórico.

Mariachi de Jalisco (Toma de pantalla)

El concierto tendrá lugar en el Paseo Alcalde, frente a la Catedral de Guadalajara, a las 18:00 horas, y promete ser una experiencia inolvidable al aire libre. La mezcla de trompetas, cuerdas y voces, acompañada de arreglos sinfónicos, busca resaltar dos grandes tradiciones musicales de México: el mariachi y la filarmónica.

Este evento forma parte de la programación oficial del Encuentro, que se celebrará del 27 de agosto al 7 de septiembre con actividades en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas destacan un magno concierto con Pandora, la participación del Mariachi Internacional de Gamaliel Contreras Huertas, y un homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel con más de 70 artistas en escena.

La entrada será libre y se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar en este espectáculo que promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

