Gala gratuita de mariachi con la Filarmónica de Jalisco en el Centro Histórico de Guadalajara

El mariachi y la música de orquesta se unirán en una noche única en Guadalajara. Como parte del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025, este 31 de agosto se llevará a cabo una gala gratuita con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en pleno Centro Histórico.

Mariachi de Jalisco (Toma de pantalla)

El concierto tendrá lugar en el Paseo Alcalde, frente a la Catedral de Guadalajara, a las 18:00 horas, y promete ser una experiencia inolvidable al aire libre. La mezcla de trompetas, cuerdas y voces, acompañada de arreglos sinfónicos, busca resaltar dos grandes tradiciones musicales de México: el mariachi y la filarmónica.

Este evento forma parte de la programación oficial del Encuentro, que se celebrará del 27 de agosto al 7 de septiembre con actividades en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas destacan un magno concierto con Pandora, la participación del Mariachi Internacional de Gamaliel Contreras Huertas, y un homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel con más de 70 artistas en escena.

La entrada será libre y se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar en este espectáculo que promete ser uno de los momentos más esperados del festival.