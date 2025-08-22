Anuncian seleccionados del XXVIII Festival Internacional de Danza de Jalisco

Bajo el impulso de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Festival Internacional de Danza de Jalisco (FID) llega a su vigésima octava edición con una premisa que lo convierte en mucho más que un encuentro artístico: un territorio para pensar los cuerpos y las danzas como ejercicio dialogante, inclusivo y acuerpante.

Bajo la línea curatorial “Legar los cuerpos que danzan”, este año el festival se propone como un espacio de memoria compartida, un anecdotario vivo de rastros coreográficos que entretejen pasado, presente y futuro, invitando a imaginar otros modos y formatos para nuestros cuerpos en movimiento.

En esta edición se recibieron 122 propuestas, de las cuales se seleccionaron 17 proyectos que integrarán la programación oficial del FID 2025 a desarrollarse del 18 de octubre al 1 de noviembre.

La curaduría priorizó aquellas creaciones que respondieran a la pregunta: ¿Cuál es el legado que dejan los cuerpos al bailar?

Las obras elegidas se presentarán en distintas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior del estado.

El jurado estuvo conformado por Carmen Mariana Cortés Ruvalcaba y Olga Alejandra Gutiérrez Cortés (Guadalajara, Jalisco), y Jaciel Neri Juárez (Ciudad de México).

XXVIII Festival Internacional de Danza de Jalisco

Piezas largas

En la categoría de piezas largas, figuran creaciones como El muro y la carne, de Juan Francisco Maldonado García; Horizonte, de Diana Lizette Bayardo Mercado y Balanceo en tres tiempos, de Katia Castañeda Urzúa, junto a propuestas que indagan en la memoria y los vínculos como Dinámicas Blandas SLIME, de Julia Barrios de la Mora y El punto, de Citlali Berenice Hinojosa Nava.

También se suman Arrullo del fuego, de Daniel Alberto Magaña Ochoa; Mi abuela cultivó un jardín, de Velvet Ramírez; Nahuales, de Víctor Abraham Torres Díaz y Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas de Iván Pavel Eterovic Díaz.

XXVIII Festival Internacional de Danza de Jalisco

Piezas cortas

Las piezas cortas ofrecen una mirada diversa y fresca con obras como B R O – E R, de Luis Héctor Morán Andrade; Ojos que no ven, de Natalia Gómez Vázquez y Cardón, de Leonardo Alfredo Blanco Trujillo; acompañadas por Riña y fuga, de Ailyn Teresa Arellano Reyes; Cuerpa Cosmos, de Sandra Soto; El Viaje, de Omar Santiesteban Leyva y Golem, de Ilse Orozco Corona.

Finalmente, en la obra por invitación, el festival contará con Unboxing, de Pablo Miguel Jasso García, pieza que se suma como una propuesta especial dentro de la programación.

Más allá de los escenarios, el FID se confirma como un espacio de encuentro intergeneracional, un lugar donde lo local dialoga con lo global y donde la danza se reconoce como un lenguaje universal que nos reúne, nos transforma y nos celebra.

Próximamente se dará a conocer, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura, la programación detallada y las sedes participantes.