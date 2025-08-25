Amplían inscripciones en la Escuela de Artes Plásticas “Ángel Carranza”, en Tlaquepaque

La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza” extiende una semana su periodo de inscripciones para el calendario B, con el fin de dar oportunidad a más personas interesadas en participar en sus cursos y talleres.

Jaime Sandoval López, subdirector de Promoción y Difusión Cultural, informó que las inscripciones se recibirán del 1 al 5 de septiembre, en un horario de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

De acuerdo con el funcionario, la oferta educativa contempla alrededor de 48 talleres, que van desde música, como guitarra, teclado, violín, rondalla o trompeta, hasta disciplinas visuales como dibujo, pintura en óleo o acuarela, escultura en cerámica, retrato a lápiz y diseño gráfico.

También se impartirán clases de teatro, danza folclórica, ballet, canto, fotografía, literatura, bisutería y vitrales. Para este nuevo ciclo se incorporarán cursos de reciente creación, entre ellos anime, cómic, diseño en 2D, danzón y tenis de mesa.

Los requisitos para inscribirse son presentar una fotografía tamaño infantil, copia del comprobante de domicilio y CURP, además de cubrir una cuota de inscripción de 228 pesos y la primera mensualidad, que oscila entre 200 y 500 pesos, según la disciplina.

La escuela se encuentra en el Centro Cultural El Refugio, en Donato Guerra 160, San Pedro Tlaquepaque. Los interesados pueden solicitar información al teléfono 33-36-57-0480 o al 33-35-62-7024.