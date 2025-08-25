LéaLA prepara las celebraciones para su décima edición décima

El Comité Organizador de LeáLa, Feria del Libro en Español y Festival Literario, informó sobre los avances de la décima edición, prevista para finalizar el verano de 2025 bajo el lema “Construyamos juntos la paz”. El evento tiene como finalidad promover el idioma español y las culturas relacionadas, posicionando al libro y la lectura como herramientas para favorecer el diálogo y la armonía.

LéaLA, Feria del Libro en Español y Festival Literario

Por sus características únicas es el más ambicioso programa de difusión y fomento del libro y la lectura en español en Estados Unidos de América y celebra su décima edición fortaleciendo su formato como Feria del Libro, con áreas de exhibición de diversas editoriales que publican en español y así acercar títulos para todos los públicos de Los Ángeles.

La edición 2025 de LéaLA está programada el segundo fin de semana después de las Fiestas Patrias de la Independencia mexicana y dentro del Mes de la Hispanidad.

Como en ediciones previas de LéaLA, escritores y creadores de México, Estados Unidos de América y distintos países de Iberoamérica abrirán el diálogo con la comunidad en un programa de intensos y emocionantes cuatro días.

Al igual que en años anteriores, habrá actividades gratuitas que incluyen diálogos sobre literatura, pensamiento contemporáneo, cine, humor y la creación, con énfasis en los públicos infantil y juvenil.

Además, la oferta cultural contará con un amplio programa literario y editorial que dará voz a la poesía y las letras de autores de ambos lados de la frontera, a la par que será sede de encuentros y talleres infantiles.

La feria y festival literario es organizada por la Fundación Universidad de Guadalajara USA, con el apoyo del legado de la filántropa Phyrrha Gladys Grodman, y tendrá lugar del jueves 25 al domingo 28 de septiembre, teniendo como sede LA Plaza de Cultura y Artes, en la icónica Plaza Olvera, situada en el corazón hispano de Los Ángeles.

LéaLA, Feria del Libro en Español y Festival Literario

“Nuestro lema 2025, ‘Construyamos juntos la paz’, es el aliento con el que buscamos concertar el ánimo de convivencia, solidaridad y convicción al proponer espacios para pensar, debatir, reflexionar y crecer, todo ello en armonía. Con el respaldo de todos ustedes creo que lo hemos ido logrando, lo que nos anima a seguir creciendo, proponiendo e innovando”, indicó Marisol Schulz Manaut, directora general de LéaLA.

“El apoyo y presencia de la comunidad latina a este proyecto cultural ha permitido qué en nuestras diez ediciones, LéaLA haya contribuido a forjar públicos, a llegar a un mercado que desea y busca tanto valorar cómo defender su propio idioma”, comentó al dialogar con invitados especiales y medios de comunicación en un encuentro orientado a ofrecer una visión general del evento.

Luis Gustavo Padilla Montes, presidente de la University of Guadalajara Foundation USA, compartió con los asistentes detalles del programa académico que ofrecerá la Fundación dentro del Foro de las Ideas.

“La University of Guadalajara Foundation USA ha preparado un programa académico dentro del Foro de las Ideas, dedicado al poder transformador de la educación. El próximo 26 de septiembre, este Foro ofrecerá un taller y una mesa de diálogo orientados a identificar alternativas para fortalecer la educación bilingüe y bicultural. La intención es clara: impulsar la equidad, la inclusión y la colaboración académica internacional mediante alianzas estratégicas entre instituciones de México y California”, expuso el presidente de la University of Guadalajara Foundation USA.

Estuvieron acompañando el evento Lydia Acosta Stephens, directora del Departamento de Educación Multilingüe de los Distritos Escolares de Los Angeles y el embajador Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles.

LéaLA, Feria del Libro en Español y Festival Literario

Toma nota

La inauguración será el jueves 25 a las 4 de la tarde, aunque desde primera hora de ese día ya habrá talleres infantiles, visitas escolares y las primeras actividades de la agenda, que ya se puede consultar en las redes sociales de LéaLA y su página web.

El viernes 26 será la proyección de la película “La falla”, que ha circulado e impactado en diferentes festivales. Será presentada por su directora, la talentosa cineasta Alana Simões, quien logra asomarse a la vida de un grupo de niñas y niños en el pueblo de Acatic, Jalisco, en la despedida de su profesora y el impacto que su partida tiene en sus alumnos.

En LéaLA 2025 además de cine y hasta de monstruos, se hablará de narración literaria y gráfica, de literatura, el fomento a la lectura, de los procesos de escribir y, por supuesto, también de los géneros literarios, al igual que temas como los libros incómodos, para lo cual se ha convocado al chileno José Ignacio Valenzuela, “El Chascas” y Xavier Velasco.

Otros de los invitados que participarán en LéaLA 2025 serán María Baranda, Toño Malpica, Alberto Chimal, Raquel Castro, así como los siempre muy bien recibidos en Los Ángeles Benito Taibo y Jorge F. Hernández; la agenda ofrece una pluralidad de temas, autores de múltiples generaciones y cuentacuentos. Todos ellos abrirán diálogo con los asistentes y así celebrar al español en una programación totalmente gratuita.

Un espacio cálido de LéaLA ha sido Central de Poesía, donde Gaspar Orozco e Ilana Luna comparten el micrófono para escuchar las creaciones de voces procedentes de ambos lados de la frontera. Poetas y público coinciden y dialogan en un entorno creativo.

LéaLA crecerá a 10 talleres para el público infantil en alianza con la iniciativa “Letras para Volar” de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, bajo la invitación para construir juntos la paz, los niños jugarán y aprenderán, a la par que se fortalecen los valores fundamentales para la solidaridad en nuestro planeta.

Habrá charlas especiales para el público joven, para los padres de familia, talleres con música y canciones al igual que sesiones con excelentes cuentacuentos, con el fin de despertar y fortalecer el interés por la lectura a los más pequeños.

La programación completa y las personalidades invitadas estarán anunciadas en el website del evento:

www.lea-la.com

El proyecto de LéaLA ha tenido una fuerte presencia en la comunidad angelina tras las exitosas ediciones en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (2011, 2012, 2013 y 2015), y las ediciones del 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 en LA Plaza de la Cultura y las Artes.

La respuesta del público, las instituciones educativas y el respaldo de los medios de comunicación han sido aliados importantes en este evento de características únicas, donde en esta ocasión se suma DirectTV a impulsar esta décima edición de LéaLA.

Para la edición 2025, la Feria del Libro en Español y Festival Literario, LéaLA mantendrá sus características de cercanía y proximidad con los autores. Los libros de los conferencistas y escritores participantes estarán a disposición del público gracias a la participación de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, así como de más de 40 editoriales, que en sus espacios de exhibición y venta ofrecerán una gran variedad de títulos en español.

LéaLA – Feria del Libro en Español y Festival Literario

· Cuándo: 25, 26, 27 y 28 de septiembre, 2025, en un horario de 9 am a 7 pm.

· Dónde: LA Plaza de Cultura y Artes, ubicada en el 501 N. Main St., Los Angeles, CA 90012

· Sitio web: www.lea-la.com

*Todas las actividades son gratuitas