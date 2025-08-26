Valerian desata su fuerza emocional con su nuevo tema “Tormenta y Arena”

La banda Valerian regresa con fuerza y sensibilidad con el lanzamiento de “Tormenta y Arena”, su nuevo sencillo incluido en su próximo EP, que promete tocar fibras profundas en su audiencia con un sonido crudo, toscamente emocional y con la energía explosiva que los caracteriza. Con este lanzamiento, continúan consolidando su propuesta sonora única dentro del panorama del rock alternativo latinoamericano.

Banda Valerian

“Tormenta y Arena” nace de una paradoja emocional: un vínculo donde la atracción es fuerte, pero la conexión no fluye; un clásico “ni contigo ni sin ti”. Es una súplica disfrazada de reclamo, donde la fuerza (la tormenta) choca con la vulnerabilidad (la arena), reflejando el caos emocional de una relación tortuosa.

“Queríamos hablar del ir y venir emocional, de cómo puedes sentirte frágil pero aun así con ganas de salir adelante”, expresan los integrantes.

Esta canción fue la última en grabarse del EP y marcó un giro lírico importante. Jules y Valerian reescribieron la letra para plasmar esa sensación de lucha interna. “Es un ángulo distinto del mismo objeto, algo que se siente más íntimo, pero sin perder potencia”, explican.

Con una mezcla de influencias que va desde el rock europeo hasta el country y la salsa, el estilo de Valerian es vanguardista y poderoso: una combinación honesta entre la agresividad del rock y la fragilidad emocional. “Queremos devolver al rock la fuerza que alguna vez tuvo, sin dejar de lado la sensibilidad”, declaran.

El compromiso de la banda va más allá del estudio: buscan ofrecer en cada show una experiencia intensa y completa.“No queremos tocar por tocar. Queremos que la gente sienta que les estamos dando algo real”, afirman.

“Tormenta y Arena” ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha tenido una respuesta positiva en sus primeras semanas, tanto de fans como de nuevos oyentes que se ven reflejados en sus letras viscerales. “Queremos que el público escuche esta canción y diga: ‘¡Exactamente así me siento yo!’”, comentan.

Aunque aún no hay videoclip, la banda no descarta llevar la canción a lo visual si el público lo pide. Además, ya preparan su regreso al estudio para continuar trabajando en nuevas canciones, mientras planean entrevistas, shows y posibles colaboraciones.

Con “Tormenta y Arena”, Valerian demuestra que la fuerza del rock no está peleada con la honestidad emocional. Una canción para quienes aman, pelean, sienten y no se rinden.

La banda fue creada en 2022 en la Ciudad de México. Sus integrantes son originarios del Estado de México: Ernesto Gijón (vocalista), Jesús “El Bautista” (bajista), Spencer (guitarrista) y Ricardo (baterista). El nombre de la banda proviene de la palabra “valor”, en alusión a la valentía de empezar desde cero.

Hasta ahora cuentan con un EP titulado “Fénix”, estrenado el 30 de octubre de 2022. “Fénix” hace referencia al ave que renace de las cenizas, simbolizando su resurgimiento después de la pandemia. Ese mismo año, a causa del Covid, falleció uno de los bajistas de la banda. Ellos describen este trabajo como un proyecto muy honesto, en el que transformaron dolor en memoria y luz.

El EP está conformado por cinco canciones y contó con la producción de Jules Ramllano. Han sido finalistas en el Hidalgo Film Fest, Xilitla Festival Internacional, Festival Internacional de San Cristóbal de las Casas, Festival Internacional de Cine y Música en México y en el Pune Short Film Festival, en India. Además, fueron ganadores en el Festival Internacional de Cine y Música en México, en la Accolade Global Film Competition en Los Ángeles y en los World Class Awards en Barcelona.