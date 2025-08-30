El chef Óscar Garza y su equipo conquistan El Grill Master con receta inspirada en la gastronomía hidalguense

El chef ejecutivo de los restaurantes Bruna y Octo, en Guadalajara, Óscar Garza, encabezó al equipo “Mestizos del Fuego”, que obtuvo el primer lugar en la categoría de Mejor Ave dentro del Grill Master 2025, considerado el evento de parrilla más importante de Latinoamérica.

La competencia se realizó del 15 al 17 de agosto en Monterrey y reunió a más de mil participantes distribuidos en 100 equipos. Entre las categorías destacaron Mejor Cóctel, Mejor Cerdo, Mejor Salsa, Mejor Cabrito, Mejor Stand, Mejor Uniforme, Mejor Ave, Mejores Vegetales, Mejor Postre, Mejor Res y Mejor Pescado.

El platillo “Ximbó”, del restaurante Bruna

El platillo que conquistó al jurado fue el “Ximbó”, una receta inspirada en la gastronomía tradicional de Hidalgo, pero reinterpretada con un toque contemporáneo. “Es un pollo al que se agrega mole norteño, jitomate, cebolla, cilantro; se envuelve en pencas de maguey y se cubre con masa de maíz para llevar a cocción sobre las brasas por dos horas”, explicó Garza.

La preparación se complementó con tortillas recién hechas, lo que ofreció a los jueces una experiencia culinaria auténtica de sabores mexicanos. El chef destacó que la mezcla de tradición y técnicas modernas fue clave para sorprender en un certamen donde la exigencia es máxima.

“Mestizos del Fuego” es un equipo multicultural integrado por cocineros de Argentina, Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, quienes fusionan estilos, técnicas y pasiones en torno al asado. “Es una mezcla de culturas y pasión por el fuego”, señaló Garza tras recibir el reconocimiento.

El chef adelantó que el platillo ganador será incluido temporalmente en el menú del restaurante Bruna, con el fin de que el público pueda disfrutar de una receta que combina raíces ancestrales con innovaciones que se perfeccionan al calor de las brasas.