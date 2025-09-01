Ciclos de música y literatura en septiembre

Para ofrecer una combinación de música, poesía y narrativa en el Ex Convento del Carmen, la Secretaría de Cultura de Jalisco invita al público a disfrutar de su programación artística con los ciclos Martes Musicales y Miércoles Literarios.

Ex Convento del Carmen

Durante el mes de septiembre, cada martes a las 19:30 horas en la Sala Higinio Ruvalcaba, se presentarán conciertos de música de cámara para diversos instrumentos y voces, con repertorios que recorren los grandes compositores de todos los tiempos y destacados creadores latinoamericanos.

El arte continúa con los Miércoles Literarios que estarán dedicados a dar voz a los talleres de escritura de Jalisco.

Con la participación de cuatro grupos que formaron generaciones de escritores, y que continúan impulsando la creación literaria en distintos municipios del estado, las sesiones se llevarán a cabo en el Ágora del Ex Convento del Carmen a las 19:30 horas.

El ciclo de Martes Musicales comenzará el 2 de septiembre con el Dúo Colliman, integrado por dos excelentes guitarristas que interpretarán el programa Danzas de Latinoamérica, una selección de obras de reconocidos compositores del continente en arreglos especiales para dúo de guitarras.

El 9 de septiembre, la soprano Estefanía Avilés presentará un programa dedicado a dos compositores fundamentales de finales del siglo XIX y principios del XX, que son Alban Berg y Alma Mahler, mostrando la riqueza y complejidad de sus propuestas musicales.

El 23 de septiembre, la arpista mexicana Guadalupe Corona ofrecerá un recital acompañado de la presentación del libro El arpa en México (1791-1910). Melesio Morales y Julio M. Morales, obra que escribió junto con la investigadora Áurea Maya, y que documenta la relevancia de este instrumento en la tradición musical mexicana.

Para cerrar, el 30 de septiembre se presentará el pianista tapatío Pablo Haro Legaspi, quien interpretará un programa con obras de dos grandes exponentes del romanticismo, que son Frédéric Chopin y Franz Liszt.

El ciclo de Miércoles Literarios comenzará el 3 de septiembre, con la presencia del Taller Literario de la Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande, que celebra 30 años de trayectoria.

Se tendrá la participación de su director Ricardo Sigala y talleristas como Hiram Ruvalcaba, Silvia Madero, Erika Sánchez Benavides, Martín Rojo y José Emmanuel Navarro.

El 10 de septiembre, será el turno del Taller Puente Poesía, dirigido por la poeta y gestora cultural Patricia Velasco, acompañado por Enrique Guízar, Irene Ruvalcaba, Judith Velasco, Kenya Ramírez, Rogelio Salazar y Alan Trejo.

El 17 de septiembre, se presentará el Taller de Minificción, coordinado por Juan Carlos Gallegos, con la participación de Alberto Mexia, Samantha Viridiana Rojas, Katya López, Isabel Ayala, Álvaro Espinosa y Giacomo Ricaño.

El Taller de Poesía y Narrativa de la Casa de la Cultura de Tepatitlán cerrará el mes con la participación de su directora, María Esmeralda Lupercio, el 24 de septiembre.

También acudirán talleristas como Adrián Coronado Gómez, Deisy Gutiérrez Íñiguez, Fabiola Reyes Martín, María Martha González Hernández y Pablo Iñiguez Ramírez, entre otros.

Con esta programación, los Miércoles Literarios de septiembre ofrecen un panorama de lo que se escribe actualmente en Jalisco, al mismo tiempo que fortalecen la comunidad literaria a través de la lectura en voz alta, el diálogo y la diversidad de voces.

Ambos ciclos son de entrada libre.

AGÉNDALO

Martes Musicales

-Dúo Colliman

Danzas de Latinoamérica

Martes 2 de septiembre, 7:30 pm

-Estefanía Avilés

Programa con obras de Alban Berg y Alma Mahler

Martes 9 de septiembre, 7:30 pm

-Guadalupe Corona

Recital de arpa y presentación del libro El arpa en México (1791-1910)

Martes 23 de septiembre, 7:30 pm

-Pablo Haro Legaspi

Recital de piano (obras de Chopin y Liszt)

Martes 30 de septiembre, 7:30 pm

Miércoles Literarios

-Taller Literario de la Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande (Dir. Ricardo Sigala)

Miércoles 3 de septiembre, 7:30 pm

-Taller Puente Poesía (Dir. Patricia Velasco)

Miércoles 10 de septiembre, 7:30 pm

-Taller de Minificción (Dir. Juan Carlos Gallegos)

Miércoles 17 de septiembre, 7:30 pm

-Taller de Poesía y Narrativa de la Casa de la Cultura de Tepatitlán (Dir. María Esmeralda Lupercio)

Miércoles 24 de septiembre, 7:30 pm