El Conejo y su Amigo en la Luna: Luis Alberto y Edgar Eduardo Gómez de la Cruz

“…Una lámpara encendida cruzó por el aire hasta estrellarse con un árbol seco, que al instante se encendió. Las creaturas de las sombras lanzaron un horrible grito, a la vez que se alejaban estrepitosamente de aquel resplandor: Millais se levantó rápidamente y fue a la ayuda de Dante quien seguía inconsciente y con una grave herida en el costado izquierdo…”.

"El Niño Rojo", de Luis A. Gómez (DIRECTILIBROS)

Fue gracias a Fóbica, nuestro festival de terror, que pudimos entrar en rápido contacto con Luis Alberto y Edgar Eduardo Gómez de la Cruz, autor e ilustrador respectivamente de “El niño rojo” novela bajo el sello de Direct Libros. Primer capítulo de lo que promete ser una atractiva saga fantástica (la obra completa se estima a 10 entregas), nos lanza de lleno a la época victoriana: Ante las pesadillas y visiones que lo atormentan, Dante Gabriel Rossetti y su grupo de colegas autodenominados “La hermandad prerrafaelita”, deciden exhumar el cuerpo de su esposa Elizabeth Siddall, para recuperar un cuaderno de poemas y desentrañar el misterio feérico que envuelve la existencia de su musa.

Lo que no saben e irán descubriendo a medida que avanza la trama es la existencia de una batalla milenaria entre las fuerzas demoníacas y los elementales; encontrándose ahora en medio del conflicto, la Hermandad tendrá que tomar acción para mantener el equilibrio entre su mundo y el de los seres sobrenaturales…

Luis Alberto (CDMX, 1994), van algunos de sus datos, se aficionó desde temprana edad por la palabra oral y escrita, llegando a ser campeón estatal de oratoria (Hidalgo 2010) y segundo lugar a nivel nacional (Zacatecas 2013). Sus intereses lo llevaron a formar parte del proyecto de composición literaria para escritores independientes “Gavroche” (2013- 2017; CDMX), dónde desarrolló su estilo y aumentó su amor por la escritura, creando diversos cuentos y poemas. Actualmente se desempeña en el ámbito legal y financiero, así como su pasión: la Literatura.

Luis Alberto y Edgar Eduardo Gómez de la Cruz

Edgar Eduardo (CDMX, 1996), por su parte, inició su formación artística en el centro cultural “El Circo Volador”; en 2015, finalizó sus estudios técnicos de arquitectura. Actualmente es estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales para la expresión plástica (UdeG) y colaborador como artista plástico y pintor en la Galería LG Lebely de Jalisco, junto a su mentor y amigo Ángel Llerenas.

¡Anímense a conocer “El niño rojo” de Luis Alberto y Edgar Eduardo Gómez de la Cruz!