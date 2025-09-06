“Más allá de la imagen”, fotógrafas jaliscienses muestran el poder de la mirada, en el MUSA

Las miradas a través de la lente de 33 mujeres se reúnen bajo la exposición “Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”, en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara.

La exhibición, compuesta por 51 piezas, despliega las imágenes capturadas por autoras de distintas generaciones que, si bien comparten un punto en común —la visión femenina— revelan su individualidad entre temáticas variadas.

Este proyecto, presentado por la Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales, de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, destaca por visibilizar su talento y apuesta por convertirse en un testimonio de la fuerza creativa de las fotógrafas jaliscienses en conjunto. Para su realización, también se contó con el apoyo de la University of Guadalajara Foundation | USA y el Legado Grodman.

Durante la inauguración, Daniela Yoffe, Coordinadora de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, resaltó la importancia de dar voz a las mujeres desde la Máxima Casa de Estudios en Jalisco. Agradeció a todas las personas e instituciones que colaboraron, así como a las autoras.

“Sobre todo a ustedes, las artistas, que hacen que esto siga vivo, que sea fundamental, de haberse sumado, el haber aceptado la invitación. Deseo que todos disfruten y aprovechen el tiempo de esta exposición y abra el diálogo, nos haga repensar y plantear realidades distintas y soñar con nuevos universos a través de la fotografía y del arte”, expresó Yoffe.

En su intervención, Jennifer Huerta Carrascosa, Directora Ejecutiva de la University of Guadalajara Foundation | USA, en representación de Luis Gustavo Padilla Montes, presidente de esta fundación, destacó la generosidad del legado de la benefactora Pyrrha Gladys Grodman, con el que se ha logrado impulsar diversos proyectos artísticos jaliscienses.

Por su parte, el fotoperiodista Pedro Valtierra compartió que la propuesta de la exposición surgió a partir de una publicación en la revista Cuartoscuro, que él dirige, donde fueron compiladas obras de las fotógrafas del estado, a petición de ellas mismas. Dicho contenido fue visualizado posteriormente como una exhibición itinerante.

En representación de las expositoras, habló Cecilia Hurtado.

“Esta muestra es una invitación para pensar la creación fotográfica como medio crítico que contempla y devela realidades, miedos y anhelos. También nos muestra la potencia de lo colectivo como estrategia para ampliar el diálogo, cuestionar narrativas dominantes y construir nuevas formas de representación desde lo íntimo, lo político y lo comunitario, dijo Hurtado.

“Somos 33 fotógrafas contemporáneas que trabajamos desde distintos frentes para pensar la imagen y la memoria. Esta muestra no sólo reconoce nuestro trabajo, reconoce a la fotografía como forma de generar cultura, conocimiento y reflexión sobre nuestra historia. Porque la fotografía no es solamente documento, o mi testimonio, es pensamiento visual, cuerpo sensible, una forma de comprender el presente desde sus grietas, sus luces y sus silencios”.

PARA SABER

“Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”, está abierta al público del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 y puede visitarse de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita.

Fotógrafas participantes

· Alejandra Arriero

· Alejandra Cervera

· Alejandra Leyva

· Alicia Mendoza

· Alicia Moye

· Alma Fonseca

· Andrea Giugni di Rocco

· Andrea Murcia

· Arlen Acevedo

· Cecilia Fernández

· Cecilia Hurtado

· Cecilia Santos

· Chanel Castillo

· Claudia López

· Diana Márquez

· Elizabeth Barrera

· Elizabeth Dalziel

· Eva Becerra

· Fabyola Rosales

· Imilla Paya

· María Paula Ríos

· Mariana Hernández León

· Martha Arriaga

· Michelle Freyría

· Miriam Jiménez-Cabrera

· Moma Torm

· Mónica Cárdenas

· Natalia Fregoso

· Patricia Cisneros Hernández

· Paula Islas

· Paula Vázquez

· Rocío Lomelí

· Ruth Rosas