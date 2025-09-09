La 28ª Muestra Estatal de Teatro que celebra la diversidad y la vitalidad de la dramaturgia local

La 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET), un evento que destaca la efervescencia creativa de la entidad a través de una selección de 16 obras que reflejan la diversidad y vitalidad de la dramaturgia local.

28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Este año, la MET rinde homenaje a Olga Valencia y Javier Serrano, dos figuras que han dejado una huella imborrable en el teatro local con su trayectoria y entrega.

La muestra se llevará a cabo en diez foros de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del municipio de Lagos de Moreno, que se convertirán en epicentros de las artes escénicas. Allen Vladimir Gómez Ruiz, Director de Desarrollo Cultural y Artístico, destacó que esta edición incluye la participación de foros independientes y abre el espacio a una diversidad de expresiones escénicas.

“(Queremos) destacar que esta muestra no solamente son obras de teatro, también es formación, incluimos talleres y más actividades. Lo más importante, creo yo, es esta parte de que se abran estos espacios con las personas que tienen espacios independientes”, indicó Gómez Ruiz.

Se informó que este año se contó con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, que se distribuyen de la siguiente manera: 17 mil pesos por función para cada compañía participante; 12 mil pesos por función para los espacios escénicos participantes, y 4 mil pesos para los talleristas.

La programación de la MET abarca desde adaptaciones de clásicos universales hasta piezas de creación colectiva y dramaturgia contemporánea que abordan temas sociales urgentes. Algunas de las obras destacadas son “Cyrano” de Edmond Rostand, bajo la dirección de Mauricio Cedeño; “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” de Federico García Lorca, dirigida por Héctor Caro, y “Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas” de Nicola Zaucedo Mata, con entrada libre.

Talleres especializados sin costo

La MET ofrece seis talleres especializados sin costo, impartidos por expertos en el campo del teatro. Los cursos abordarán temas como crítica teatral, dramaturgia, fiscalidad para emprendimientos culturales y técnicas de animación con objetos y títeres.

La muestra se consolida como la ventana idónea para palpar el pulso vivo y renovado del teatro hecho en Jalisco, con localidades de 30 pesos para las funciones y una variedad de espacios independientes y escenarios que nutren la escena teatral jalisciense.

PARA SABER

La programación completa se puede consultar en:

https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/carteleras/muestra-estatal-de-teatro-2025

PROGRAMA

“Todas las cosas brillantes”

Autor: Duncan Macmillan y Jonny Donohoe / Dir. Mauricio Cedeño

Vie 19 de sep / 20:00 h

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Cantares”

Autora y directora: Sayuri Navarro

Sáb 20 de sep / 19:00 h

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Niños de cartón”

Autor y director: René González

Dom 21 de sep / 13:00 h

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Prometeo, el rebelde de la familia”

Autor y director: Fausto Ramírez

Lun 22 de sep / 18:00 h

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Los niños no lloran”

Autor: Mauricio Carvajal Osorno y Erick Isaac Ramírez

Dirección: Andrea Belén SánSa

Lun 22 de sep / 20:00 h Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Iré al teatro, para arrojarme bajo los caballos”

Autora: Juliana de la Torre Parra / Dir: Miguel Vázquez

Mar 23 de sep / 20:00 h Teatro Experimental de Jalisco

Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Cyrano”

Autor: Edmond Rostand, adaptación de Mauricio Cedeño

Dirección: Mauricio Cedeño

Mié 24 de sep / 18:00 h

Teatro María Teresa

C. Cruz Verde 121, Zona Centro, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, aleluya erótica en cuatro cuadros

Autor: Federico García Lorca / Dir. Héctor Caro

Sáb 20 de sep / 20:00 h Teatro José Rosas Moreno, Lagos de Moreno Mié 24 de sep / 20:00 h

Teatro Experimental de Jalisco

Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Una Historia de Fantasmas”

Autor: Ihonatan Ruiz y Renato Polo / Dir. Renato Polo

Jue 25 de sep / 18:00 y 20:00 h

Teatro El Venero

Reforma 508-A, Zona Centro, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“¿Quién más quiere mi tierra?”

Autora y directora: Juliana Faesler

Jue 25 de sep / 20:00 h

Teatro Experimental de Jalisco

Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas”

Autora y directora: Nicola Zaucedo Mata

Vie 26 de sep / 17:00 h

Explanada del edificio Arroniz

C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara

Entrada libre

“Territorios en Guerra”

Autor: Creación colectiva OTeart Laboratorio Escénico y Manifiesto Poético / Dir. Carlos García Estévez

Vie 26 de sep / 20:00 h

OTeart Laboratorio Escénico CZ

C. Independencia 1143, Col Americana, Zona Centro, Guadalajara

Costo: 30 pesos

“El chico de la última fila”

Autor: Juan Mayorga Ruano

Dirección: Luis Manuel Aguilar “Mosco”

Sáb 27 de sep / 20:00 h

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara

Costo: 30 pesos

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Sáb 20 de sep / 17:00 h

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara

Entrada libre

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Dom 21 de sep / 18:00 h

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara

Entrada libre

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Sáb 27 de sep / 18:00 h

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara

Entrada libre

TALLERES

Taller de crítica teatral

Taller en línea. Imparte: Ilona Goyeneche, en conjunto con Voy Al Teatro

Del 10 al 12 de sep / 10:00 h

Inscripción en línea en voyalteatro.com

Taller Teatro Conjurado

Imparte: Sayuri Navarro. Dirigido a personas de 18 años en adelante, interesadas en la creación escénica y particularmente en la dramaturgia, con un proyecto vinculado a lo real que quieran desarrollar.

Del 22 al 26 de sep / 10:00 h

Teatro El Venero

Reforma 508-A, Zona Centro, Guadalajara

Inscripción: mandar correo electrónico a teatro.sc@jalisco.gob.mx

Taller ABC fiscal para emprendimientos culturales

Imparten: Sara Flores Daniel, Alejandro Morfín Cervantes y Saúl Ignacio González Cervantes. Dirigido a artistas escénicos.

Del 22 al 24 de sep / 11:00 h Edificio Arroniz

Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara

Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx

Taller El Títere: objeto en la escena del teatro multimedia

Imparten: Araceli Flores y Fernando Gutiérrez de Compañía AjíMaíz. Dirigido a artistas escénicos.

23 y 24 de sep / 10:00 h

Taller en línea

Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx

Taller Siendo el alma de lo inerte (taller de animación)

Imparte: Karlek Ramos y Karyna Valle de Compañía Teatro Vagabundo. Dirigido a artistas escénicos.

24 y 25 de sep / 10:00 h

Foro Inglaterra

Av. Inglaterra 3227, Vallarta Sur, Guadalajara, Jal.

Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx

Taller Cotidiafonía: objetos y cuerpo en ritmo para artistas en escena

Imparte: Tor Aguilar. Dirigido a artistas escénicos.

Jue 25 y vie 26 de sep / 10:00 h Kokob

Centro Cultural Herrera y Cairo 1576, Santa Teresita, Guadalajara

Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx