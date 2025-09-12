Tercer Encuentro Internacional de Zarzuela con documental “Tiempo de Zarzuela”

La Secretaría de Cultura de Jalisco inauguró este jueves el Tercer Encuentro Internacional de Zarzuela “Emilio Casares” con la proyección del documental Tiempo de Zarzuela, dirigido por Cristina Otero Roth.

Encuentro Internacional de Zarzuela con documental “Tiempo de Zarzuela”

La película ofrece un recorrido histórico y emotivo por este género lírico español a través de entrevistas con figuras como Ainhoa Arteta, Daniel Bianco, Emilio Casares y Plácido Domingo, quienes comparten su visión sobre la vigencia y trascendencia de la zarzuela en el ámbito hispano y mundial.

Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, destacó que este encuentro da continuidad a las ediciones realizadas en 2019 y 2021, y consolida a Guadalajara como una sede fundamental para el género.

“Hoy inicia con esta película documental acerca de la zarzuela y habrá más actividades tanto el día de mañana viernes como el próximo sábado, culminando con el montaje de El Orgullo de Jalisco, escrita y estrenada en 1947 en la Ciudad de México, y que hoy vuelve a cobrar vida en el Teatro Degollado”, señaló Ascencio Rubio.

De igual manera, resaltó la importancia de mantener vivo un género que forma parte del patrimonio cultural ya que este encuentro es una oportunidad para acercar al público a la zarzuela.

Marcello Pérez Pose. Encuentro Internacional de Zarzuela con documental “Tiempo de Zarzuela”

Por su parte, Marcello Pérez Pose, presidente de la Asociación Zarzuela por el Mundo, expresó el entusiasmo de la institución que dirige por volver a Guadalajara con este encuentro.

“Estamos muy felices de la Asociación Zarzuela por el Mundo porque desde el primer día, en 2019, contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura para traer este género querido y anhelado por el público. Este tercer encuentro es una celebración que busca llevar más zarzuela y de calidad al mundo”, afirmó Pérez Pose.

El programa del Encuentro incluye la conferencia del musicólogo Bruni Hernández, la participación del profesor Emilio Casares, charlas en torno a la actualidad de la zarzuela y presentaciones artísticas.

Encuentro Internacional de Zarzuela con documental “Tiempo de Zarzuela”

El cierre será el domingo 14 de septiembre en el Teatro Degollado con el estreno en Guadalajara de El Orgullo de Jalisco, de Federico Moreno Torroba, acompañado por la presencia del maestro Plácido Domingo, embajador universal de la zarzuela.