Concerttante Producciones celebra 30 años de creación artística con una gran gala multidisciplinaria en el Teatro Degollado

Concerttante Producciones, compañía tapatía referente en las artes escénicas, celebra tres décadas de trayectoria con una gala multidisciplinaria que reunirá música, danza, teatro y ópera en un mismo escenario. El evento tendrá lugar el 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Degollado, con la participación de artistas de reconocida trayectoria, invitados especiales e intérpretes que han formado parte de su historia.

Concerttante Producciones (Cortesía)

Fundada en 1995 por el tenor y director Jorge Taddeo, Concerttante ha apostado desde sus inicios por la innovación creativa y el impulso al talento local. A lo largo de estos 30 años ha construido un repertorio memorable con producciones como El Niño y los Sortilegios, Amadeus, Peer Gynt, La Ópera de los 3 Centavos y Cenizas a las Cenizas.

“Celebrar 30 años significa mirar atrás con asombro y adelante con inspiración. Esta gala es un homenaje a todas las personas que han hecho posible que sigamos contando historias en escena”, comentó Taddeo, director artístico de la compañía.

La gala ofrecerá un viaje escénico por momentos destacados de su repertorio, reviviendo la magia de obras emblemáticas: desde la fantasía coreográfica de El Niño y los Sortilegios de Ravel, hasta el desafío narrativo de Peer Gynt de Ibsen con música de Grieg; pasando por el drama histórico de Amadeus de Shaffer, la irreverente Ópera de los 3 Centavos de Brecht y la pieza de cámara Cenizas a las Cenizas de Harold Pinter.

Concerttante se ha consolidado como un pilar del panorama cultural de Jalisco, demostrando que las disciplinas artísticas —al dialogar— se potencian. En un ecosistema que suele segmentar las artes, la compañía reivindica al artista integral, capaz de combinar técnica, expresión y narración.

La danza, con coreografías de Lucy Arce, ha sido parte esencial de su lenguaje escénico, situándola a la par de la ópera y el teatro como un vehículo para contar historias profundas que conmueven a todo tipo de públicos. Esta visión ha convertido a Concerttante en una plataforma para nuevas generaciones de intérpretes híbridos, preparados para los retos del escenario contemporáneo.

La visión de Jorge Taddeo

La formación multidisciplinaria de Jorge Taddeo ha sido clave en el enfoque de la compañía. Estudió teatro y música en la Universidad de Guadalajara, y se ha perfeccionado con maestros como Flavio González Mello, Fabio Rubiano, Jorge Dubatti, Gerardo Trejoluna, Alfonso Orozco, Zeger Vandersteene y Vladimir Maltshenko.

Concerttante Producciones (Cortesía)

Entre sus trabajos más destacados se encuentran las tres temporadas de El filósofo declara de Juan Villoro, y el mediometraje GYNT - Las Encrucijadas del Tiempo, presentado en festivales de Venezuela, Estados Unidos e India, donde recibió el Outstanding Achievement Award en el L’Age d’Or International Arthouse Film Festival de Calcuta en 2019.

La Gala del 30 Aniversario de Concerttante Producciones promete ser una cita imperdible para quienes aman la música vocal, la danza y el teatro, y una oportunidad única para celebrar el legado de una compañía que ha desdibujado las fronteras del arte escénico en México.

Boletos disponibles aquí.