25 aniversario de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)

Con una ceremonia de graduación de 17 estudiantes, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) celebró su 25 aniversario en un evento encabezado por Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco.

Aniversario y ceremonia de graduación en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)

La institución se consolidó, durante un cuarto de siglo, como referente en la formación de especialistas dedicados a preservar el patrimonio cultural.

Durante su mensaje, el Secretario Gerardo Ascencio Rubio destacó que este día representa el cierre de un ciclo académico y el inicio de una nueva etapa para los egresados del ciclo 2020 - 2025.

Ascencio Rubio resaltó que el trabajo del restaurador, aunque discreto, tiene un valor trascendental para la memoria histórica.

“Gracias a ustedes, generaciones futuras tendrán las mismas oportunidades y posibilidades de reconocerse a través del legado que está a nuestro alcance”, dijo.

En su intervención, Karla Jáuregui Arreola, Directora de la ECRO, expresó la emoción personal de encabezar la institución, recordando que formó parte de la primera generación de estudiantes de la escuela.

“En septiembre del año 2000 ingresé a la ECRO como estudiante de la primera generación, y hoy me toca celebrar la primera graduación de estudiantes como directora de mi alma mater”, indicó.

La Directora felicitó a la generación 2020–2025 y los exhortó a vivir su profesión con ética, sensibilidad y compromiso.

Con esta ceremonia, la Secretaría de Cultura y la ECRO refrendaron su compromiso con la formación de especialistas que aseguren la protección y preservación del legado cultural de México para las futuras generaciones.