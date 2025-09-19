Chapala será sede del Encuentro Nacional de Poetas 2025: Circunnavegaciones

Chapala será la sede del Encuentro Nacional de Poetas 2025: Circunnavegaciones, que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en distintos espacios de la Ribera.

El evento reunirá a más de 40 poetas de todo el país y estará dedicado a la memoria de Hugo Gutiérrez Vega, poeta, periodista, diplomático y promotor cultural, en el marco de su décimo aniversario luctuoso.

Encuentro Nacional de Poetas 2025: Circunnavegaciones

Organizado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Chapala (CUChapala), la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Ayuntamiento de Chapala y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, el encuentro ofrecerá lecturas públicas, charlas, mesas de diálogo y actividades en preparatorias de la región Ciénega, con acceso gratuito para toda la comunidad.

Entre los poetas invitados se encuentran Carmen Villoro, Baudelio Camarillo, Efraín Bartolomé, María Rivera, José Ángel Leyva, Luis Vicente de Aguinaga, Francoise Roy, Alí Calderón, Yolanda Zamora, Arbey Rivera, Jorge Orendáin, Gloria Vergara, Pancho Madrigal y Carlos Próspero, quienes conforman un mosaico representativo de la poesía mexicana contemporánea. Además, se presentará una exposición pictórica de la artista Mariana Pérez Villoro.

Encuentro Nacional de Poetas 2025: Circunnavegaciones

El programa incluye un homenaje especial a Gutiérrez Vega con la participación de destacados académicos, escritores y la actriz Diana Bracho, amiga cercana del homenajeado. Las actividades concluirán con una lectura pública en el malecón de Chapala, en lo que se espera sea una fiesta cultural abierta y cercana, donde la poesía se encuentre con la comunidad en escenarios públicos y naturales.