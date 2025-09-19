Inicia la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Con la puesta en escena “Todas las Cosas Brillantes”, de Duncan Macmillan y Jonny Donohoe, protagonizada y dirigida por Mauricio Cedeño, el viernes iniciará la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET), que reúne 16 propuestas escénicas.
La MET, organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, se llevará a cabo del 19 al 27 de septiembre en diez sedes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del municipio de Lagos de Moreno.
La edición no solo presentará una selección representativa del teatro local, sino que también será espacio de homenaje, formación y encuentro entre artistas y público.
Se reconocerá la trayectoria de Olga Valencia y Javier Serrano, figuras que han dejado huella en la escena jalisciense por su entrega y aportaciones al desarrollo teatral. El homenaje tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en el Teatro Alarife Martín Casillas, tras la función de la obra “Cantares”.
Además de los montajes seleccionados mediante convocatoria estatal, se suman tres producciones surgidas del Encuentro de Teatro del Interior, realizado en Lagos de Moreno, y una invitación especial a una compañía de San Luis Potosí.
Esto fortalece el intercambio regional y amplía la diversidad de propuestas.
Entre las obras seleccionadas destacan adaptaciones de clásicos como “Cyrano”, de Edmond Rostand, bajo la dirección de Mauricio Cedeño, y “Amor” de Don Perlimplín, con “Belisa en su jardín”, de Federico García Lorca, dirigida por Héctor Caro.
También figuran creaciones colectivas y dramaturgias contemporáneas que abordan problemáticas actuales, como “Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas”, de Nicola Zaucedo Mata, que tendrá acceso libre.
Las funciones tendrán un costo general de 30 pesos, con excepción de “Pum pum estás muerto” y “Sin Yolanda”, que serán de entrada gratuita.
La programación también contempla seis talleres especializados sin costo, dirigidos exclusivamente a artistas escénicos, con temas entre los que destacan crítica teatral, dramaturgia, fiscalidad para proyectos culturales y técnicas de animación con objetos y títeres.
Los cursos serán impartidos por expertos como Ilona Goyeneche, Sayuri Navarro, Karlek Ramos y la compañía AjíMaíz.
Del Encuentro de Teatro del Interior fueron seleccionados tres montajes que reflejan la vitalidad de las regiones, que son “2012: El Mundo Se Va a Acabar”, del Grupo Dionisio de Puerto Vallarta; “Pum pum, estás muerto”, del grupo Bambalinas de Etzatlán; y “Retablo Barraco”, de Studio Lenea Teatro, de Zapotlán el Grande.
Los trabajos se integran a la MET como parte del compromiso de visibilizar y fortalecer la escena más allá de la capital jalisciense.
La Muestra Estatal de Teatro ofrece un panorama que confirma la vitalidad de la dramaturgia jalisciense y su capacidad de renovarse, con foros como el Teatro Experimental, el Foro de Arte y Cultura, el Teatro María Teresa, el Teatro José Rosas Moreno en Lagos de Moreno, y recintos independientes como El Venero, OTeart Laboratorio Escénico y Kokob Centro Cultural.
La programación completa está disponible en la cartelera digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco:
https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/carteleras/muestra-estatal-de-teatro-2025
PARA SABER
Las muestras teatrales que se llevarán a cabo son las siguientes:
• “Todas las cosas brillantes”
Autor: Duncan Macmillan y Jonny Donohoe / Protagonizada por Mauricio Cedeño
Vier 19 de sep/ 20:00 h
Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara
Adolescentes y adultos
Costo: 30 pesos
• “Cantares”
Autora y directora: Sayuri Navarro
Sáb 20 de sep/ 19:00 h
Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
Costo: 30 pesos
• “Niños de cartón”
Autor y director: René González
Dom 21 de sep/ 13:00 h
Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara
Para todo público
Costo: 30 pesos
• “Prometeo, el rebelde de la familia”
Autor y director: Fausto Ramírez
Lun 22 de sep/ 18:00 h
Foro de Arte y Cultura
Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)
Costo: 30 pesos
• “Los niños no lloran”
Autor: Mauricio Carvajal Osorno y Erick Isaac Ramírez
Dirección: Andrea Belén SánSa
Lun 22 de sep/ 20:00 h Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)
Costo: 30 pesos
• “Iré al teatro, para arrojarme bajo los caballos”
Autora: Juliana de la Torre Parra / Dir: Miguel Vázquez
Mar 23 de sep/ 20:00 h Teatro Experimental de Jalisco
Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
A la venta en boletia.com
Costo: 30 pesos
• “Cyrano”
Autor: Edmond Rostand, adaptación de Mauricio Cedeño
Dirección: Mauricio Cedeño
Mié 24 de sep/ 18:00 h
Teatro María Teresa
C. Cruz Verde 121, Zona Centro, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años) Costo: 30 pesos
• “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, aleluya erótica en cuatro cuadros
Autor: Federico García Lorca / Dir. Héctor Caro
Sáb 20 de sep/ 20:00 h
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
Teatro José Rosas Moreno, Lagos de Moreno
Mié 24 de sep/ 20:00 h
Teatro Experimental de Jalisco
Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
A la venta en boletia.com
Costo: 30 pesos
• “Una Historia de Fantasmas”
Autor: Ihonatan Ruiz y Renato Polo / Dir. Renato Polo
Jue 25 de sep/ 18:00 y 20:00 h
Teatro El Venero
Reforma 508 - A, Zona Centro, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)
Costo: 30 pesos
• “¿Quién más quiere mi tierra?”
Autora y directora: Juliana Faesler
Jue 25 de sep/ 20:00 h
Teatro Experimental de Jalisco
Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
A la venta en boletia.com
Costo: 30 pesos
• “Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas”
Autora y directora: Nicola Zaucedo Mata
Vie 26 de sep/ 17:00 h
Explanada del edificio Arroniz
C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)
Entrada libre
• “Territorios en Guerra”
Autor: Creación colectiva OTeart Laboratorio Escénico y Manifiesto Poético / Dir. Carlos García Estévez
Vie 26 de sep/ 20:00 h
OTeart Laboratorio Escénico CZ
C. Independencia 1143, Col Americana, Zona Centro, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 15 años)
Costo: 30 pesos
• “El chico de la última fila”
Autor: Juan Mayorga Ruano
Dirección: Luis Manuel Aguilar “Mosco”
Sáb 27 de sep/ 20:00 h
Foro de Arte y Cultura
Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
Costo: 30 pesos
• “Pum pum estás muerto”
Del grupo Bambalinas, de Etzatlán y Ahualulco del Mercado
Foro de Arte y Cultura
Sábado 20 de septiembre / 17:00 horas
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
Entrada libre
• “Retablo Barraco”
Studio Lenea Teatro, de Zapotlán el Grande
Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451
Domingo 21 de septiembre/ 18:00 horas
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
General 30 pesos
A la venta en voyalteatro.com
• “2012: El Mundo se va a acabar”
Grupo de Teatro Dionisio, de Puerto Vallarta
Sábado 27 de septiembre / 18:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas
Avenida Prolongación Alcalde 1351
Adultos (Mayores de 14 años)
General 30 pesos
Voyalteatro.com
DATO
Los talleres que se llevarán a cabo son las siguientes:
• Taller de crítica teatral
Taller en línea
Imparte: Ilona Goyeneche, en conjunto con Voy Al Teatro
Del 10 al 12 de sep/ 10:00 h
Inscripción en línea en voyalteatro.com
• Taller Teatro Conjurado
Imparte: Sayuri Navarro. Dirigido a personas de 18 años en adelante, interesadas en la creación escénica y particularmente en la dramaturgia, con un proyecto vinculado a lo real que quieran desarrollar
Del 22 al 26 de sep/ 10:00 h
Teatro El Venero
Reforma 508 - A, Zona Centro, Guadalajara
Inscripción: mandar correo electrónico a teatro.sc@jalisco.gob.mx
• Taller ABC fiscal para emprendimientos culturales
Imparten: Sara Flores Daniel, Alejandro Morfín Cervantes y Saúl Ignacio González Cervantes. Dirigido a artistas escénicos.
Del 22 al 24 de sep/ 11:00 h
Edificio Arroniz
Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara
Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx
• Taller El Títere: objeto en la escena del teatro multimedia
Imparten: Araceli Flores y Fernando Gutiérrez de Compañía AjíMaíz
Dirigido a artistas escénicos
23 y 24 de sep/ 10:00 h
Taller en Edificio Arroniz
Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx
• Taller Siendo el alma de lo inerte (taller de animación)
Imparte: Karlek Ramos y Karyna Valle de Compañía Teatro Vagabundo
Dirigido a artistas escénicos
24 y 25 de sep/ 10:00 h
Foro Inglaterra
Av. Inglaterra 3227, Vallarta Sur, Guadalajara
Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx
• Taller Cotidiafonía: objetos y cuerpo en ritmo para artistas en escena
Imparte: Tor Aguilar. Dirigido a artistas escénicos.
Jue 25 y vie 26 de sep/ 10:00 h
Kokob Centro Cultural
Herrera y Cairo 1576, Santa Teresita, Guadalajara
Inscripción: mandar correo a teatro.sc@jalisco.gob.mx