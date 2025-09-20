Cinco cintas competirán por la estatuilla a Mejor Película

Nominaciones Mejor Película en los Premios Ariel 2025

A las ocho de la noche del día presente, se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Ariel 2025 y las cinco películas que compiten por una de los galardones más esperados; Mejor Película, cuentan historias diversas e importante.

A continuación, la sinopsis de cada una:

La cocina: el director Alonso Ruizpalacios, te adentra en el mundo caótico de la cocina de un restaurante en Nueva York; adaptación de la obra de teatro del dramaturgo británico Arnold Wesker. Protagonizada por Raúl Briones y Rooney Mara.

No nos moverán: la Opera Prima de Pierre Saint-Martin, sigue a una abogada lleva años intentando encontrar a los soldados que mataron a su hermana durante masacre de Tlatelolco en 1968, cuando al fin obtiene una pista para su investigación.

Pedro Paramo: el reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto, asume el papel del director al adaptar la novela de realismo mágico del escritor mexicano Juan Rulfo.

Sujo: las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez, cuentan la historia de un niño que vive escapándose de los enemigos de su padre; el crimen organizado.

Un actor malo: dirigida por Jorge Cuchí, narra la historia de una producción cinematográfica después de que una actriz denuncie a su compañero de reparto de abuso.

