Continua la entrega de Premios Ariel 2025

Sujo, ganó Mejor Película

. Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht - Mejor Sonido por la película La Cocina.

. Tomas Barreiro - Mejor Música original, por la película La Cocina.

. Guillermo del Toro, es premiado por su aportación al cine mexicano y aunque no puedo estar en persona, hace énfasis a la promoción del cine nacional.

. Raúl Briones- Mejor Actor, por la película La Cocina.

. Luisa Huertas - Mejor Actriz, por la película No nos moverán.

. El Ariel de Oro simboliza el trabajo de excelencia que ha logrado un integrante de la industria cinematográfica a lo largo de su carrera, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la cinematografía mexicana. Este año se lo llevó la actriz mexicana Jacqueline Andere.

. Mejor largometraje documental: Tratado de invisibilidad de Luciana Kaplan.

. Fernanda Valadez y Astrid Rondero - Mejor Dirección de Largometraje de Ficción, por la película Sujo.

