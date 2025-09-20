Corina, la soñadora en todos nosotros

Still de Corina

La opera prima de Urzula Barba Hopfner, Corina, cuenta con siete nominaciones a los premios Ariel; la protagonista Naian González Norvind, nominada a mejor actriz, se entrega en una interpretación que transmite los miedos y pasiones del personaje, apoyándose de un guion que nace de las vivencias de Hopfner. Por su parte Lou Pérez Sandi, nominada en la categoría de dirección de arte, le añade a la película una ambientación de los años dos mil, que es cuando trascurre la cinta, demostrando la importancia de la atención al detalle.

La historia sigue a Corina, una joven que tiene que enfrentarse a su agorafobia después de cometer un error que de no ser reparado, significaría grandes daños para la editorial donde trabaja.

La película fue grabada en Guadalajara con apoyo de FOCINE, EFICINE y la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ).

La directora Urzula Barba Hopfner, tiene más de quince años de experiencia como editora y aunque había querido tomar el papel de dirección con anterioridad, no se había sentido completamente segura. “Escribir ‘Corina’ fue una prueba para mí misma, una oportunidad de crear una película que equilibrara virtudes narrativas y cinematográficas, pero que también conectara con el público de manera respetuosa”, explicó.

Para Cristo Fernández, interprete del personaje Carlos y habitante natal de Guadalajara, filmar en la cuidad que significó tanto para su infancia y adolescencia, después de pasar años en el extranjero, creo una conexión emocional única en su interpretación. También destacó la importancia de crear oportunidades en México para desarrollar narrativas frescas y personales.

Corina, una película que nace con la motivación de hacer cine para narrar los mundos interiores de los artistas, sin la espera de que llame la atención de la crítica, está disponible en plataformas para el público mexicano.