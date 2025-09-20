Cristo Fernández celebra las nominaciones de Corinna y destaca a Guadalajara como tierra de cine en los Premios Ariel 2025

Cristo Fernández expresó su felicidad por asistir a la edición 67 de los Premios Ariel, celebrados por primera vez en Puerto Vallarta, y compartió lo especial que resulta para él regresar a este destino.

Cristo Fernández (Federico Bernal Corral)

“Sí, me siento muy feliz, muy contento de estar aquí en Puerto Vallarta. Yo de hecho casi nazco aquí, nada más que mi mamá al final me tuvo en Guadalajara, pero Puerto Vallarta es un lugar al que he venido desde niño y me encanta, me encanta y qué bonito saber que es la primera vez que se celebran aquí los Arieles y estamos muy felices de estar aquí”, comentó.

El actor celebró también las múltiples nominaciones de Corina, cinta en la que participa:

“Pues es muy bonito porque es una película tapatía y entonces estamos demostrando que se están haciendo cosas muy muy chidas en Guadalajara y que haya tenido tan buena recepción, es algo muy bonito”.

Fernández destacó que en Corinna no solo actúa, sino que también forma parte de la producción: “Corina es una película en la que actúo y coproduzco con Mandarina Cine, Carlos Hernández, Iván López Barba, Cobra Films, Spectrum X Films, estamos ahí de Guadalajara, Úrsula Barba Hoffner, directora de su ópera prima, Nayán González, que por ahí anda, es la actriz. Y bueno, ahí para que la vean, nos digan en qué calles estuvimos en Guadalajara, en la Colonia Americana y en Villa de Cuarámbaro, Jalisco, y pues se vienen más producciones ahí en Guadalajara y muy felices de estar aquí”.

Al hablar sobre quienes creen que deben emigrar a la Ciudad de México para hacer cine, el actor fue claro en su postura:

“Pues que, digo, es que hay muchas locaciones muy bonitas en Guadalajara y yo creo que la verdad es que te sale más barato filmar en Guadalajara que en la Ciudad de México, hay muchos beneficios, muchas tortas ahogadas, mucho tequila, mucho mariachi, muchas cosas bonitas en Guadalajara para que filmemos ahí y se puede”.

Con entusiasmo y orgullo, Cristo Fernández reafirmó que Guadalajara y Jalisco tienen todo para consolidarse como un punto clave de la producción cinematográfica en México.