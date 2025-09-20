Manuel García Rulfo, habla del doloroso pasado de su personaje en Pedro Páramo

Manuel García Rulfo, protagonista de Pedro Páramo

En la alfombra roja de la ceremonia de los Premios Arie, el actor protagonista de Pedro Páramo Manuel García Rulfo quien está nominado a mejor actor y es sobrino nieto del escritor Juan Rulfo; comentó que una de sus películas favoritas en la actualidad es “El árbol de la vida” y señaló que películas como las de Steven Speilberg son con las que creció. Entre lo que más destaca de haberle dado vida a un personaje tan importante como Pedro Páramo es ver las vicisitudes de la infancia de este personaje, a quien se puede juzgar fácil, pero tiene un pasado doloroso. “Interpretar esas sensaciones fue algo muy interesante”.

El director Rodrigo Prieto, también estuvo presente durante la ceremonia.

La película Pedro Paramo, encabeza las nominaciones con un total de 16:

. Mejor Película

. Mejor dirección: Rodrigo Prieto

. Mejor actor: Manuel García Rulfo.

. Mejor coactuación femenina: Giovana Zacarías

. Mejor coactuación masculina : Héctor Kotsifakis

. Mejor guion adaptado: Mateo Gil

. Mejor diseño de arte

. Mejor edición

. Mejor sonido

. Mejor vestuario

. Mejor maquillaje

. Mejor música original

. Mejor fotografía: Diego Villasenor

. Mejores efectos especiales

. Mejores efectos visuales

. Mejor Opera Prima