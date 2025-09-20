Premios Ariel; minuto a minuto

Los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, están teniendo lugar en Puerto Vallarta, Jalisco. Una de las películas con más nominaciones es la adaptación de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, dirigida por Rodrigo Prieto.

Los ganadores han sido:

. José Alberto Patiño - Revelación Actoral, por la película No nos moverán. Dedicó su premio a todas las causas injustas que no se han solucionado en el país.

. Hector Kotsifakis - Mejor coactuación masculina por la película Pedro Páramo. Le agradeció a la Academia, al director de la cinta Rodrigo Prieto y a su esposa.

. Yadira Pérez Esteban- Mejor coactuación femenina por la película Sujo. Le agradeció a su familia y a las directoras de la cinta.

. Lucy Betancourt- Mejor maquillaje por la película Pedro Páramo. La maquillista no pudo estar en la ceremonia para recibir su premio.

.Entre la entrega de reconocimientos, se hizo mención de la película La noche de la iguana, que fue grabada en la cede de los Premios : Puerto Vallarta.

. Mejor Película Iberoamericana, El Hockey de Argentina, dirigida por Luís Ortega.

. Opera Prima: No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin. El director le agradeció al crew y al cast por su trabajo y a su madre.

. Cortometraje de Ficción: La cascada de Pablo Delgado. El director agradeció al crew y al cast .

En el intermedio se presentaron Julieta Venegas, Ely Guerra y Control Machete cantando por los 25 años del estreno de Amores perros.

. Alejandro Vázquez- Mejores efectos especiales, por la película Pedro Páramo. Le agradeció al crew, al director y al cine mexicano.

. Alonzo Ruizpalacios - Mejor guion adaptado, por la película La cocina. El director le dedicó la estatuilla a su esposa por todo el apoyo y al teatro que es de donde viene el guion de la película.

. Pierre Saint-Martin e Iker Compeán Leroux - Mejor guion original, por la película No nos moverán. Dedicaron el premio a todas las personas en México que quieran contar historias.

Con reportes en vivo desde Puerto Vallarta de Samantha Lamas.