Revelación Actoral Premios Ariel 2025

Andrés Revo, nominado a Revelación Actoral

Jhon Jairo Hernández, coprotagonista de Sujo y originario de Guanajuato, asegura que las películas con historias como la que le dio su nominación son necesarias, ya que se alejan de las que cuenta meramente el punto de vista de los narcotraficantes o sicarios.

La llegada de Ale Cosíou, protagonista de La Arriera al proyecto ocurrió en 2021,tras un casting que la llevó incluso a probar su desempeño en un rancho, montando caballos junto con otras aspirantes.

El protagoista de Hombres Integros, Andrés Revo, describe su personaje como alguien que todo el tiempo está reprimido, desánimo,triste y muy enojado consigo mismo y con la sociedad en la que vive.

José Alberto Patiño artista visual y director de teatro mexicano, se ha dedicado más a los escenarios, pero también ha ido acumulando experiencia en las serie de televisión Señorita Pólvora.

Miguel Valverde de tan solo 12 años, destaca en la película Fiesta en la madrugada.

Sofía Quezada, más que un casting, tuvo una entrevista en la que le preguntaron: ¿ Alguna vez has experimentado la pérdida de tu mejor amigo o amiga?“, “¿Alguna vez has sentido atracción por alguien?”, “¿Cómo es tu relación con tus padres?” o “¿Alguna vez has hecho algo que pareciera imperdonable?”.