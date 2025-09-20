Revivirán el mito de Quetzalcóatl en el Teatro Degollado

La Secretaría de Cultura de Jalisco y el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, unirán esfuerzos para dar vida a un espectáculo multidisciplinario que busca explorar la riqueza del mito mesoamericano de Quetzalcóatl.

La obra “Quetzalcóatl, dios y hombre” se presentará en el Teatro Degollado los días 25 y 26 de septiembre, a las 20:30 horas. Los boletos están disponibles en boletomovil.com con precios que van de 50 a 500 pesos.

Luis Ledesma, barítono

La producción, bajo la dirección general y dramaturgia de Beto Ruiz, propone un recorrido simbólico hacia el corazón de una de las figuras más complejas del México antiguo. La narrativa mostrará a Quetzalcóatl como dios creador, portador del conocimiento y hombre sabio, a la vez que explorará los principios opuestos que dan forma al universo.

El montaje combina música sinfónica original, danza y teatro. La partitura, compuesta especialmente para esta puesta en escena por los directores Allen Vladimir Gómez y Pedro Martínez Del Paso, será interpretada por la Orquesta Sinfónica para la Escena y la Orquesta de Cámara del Tec de Monterrey, marcando su estreno absoluto.

La danza tendrá un papel central en la obra, con secuencias diseñadas por los coreógrafos Rafael Carlín y Cynthia Sepúlveda, quienes darán corporeidad al mito a través del movimiento. En lo vocal, destacan la participación del barítono mexicano Luis Ledesma, con experiencia en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, y del tenor jalisciense Jorge Jiménez, reconocido en Europa y América Latina.

Con esta coproducción, las instituciones buscan ofrecer un espectáculo contemporáneo que enaltezca la fuerza simbólica de uno de los mitos fundacionales más importantes de la tradición mesoamericana.

“QUETZALCÓATL, DIOS Y HOMBRE”

25 y 26 de septiembre / 20:30 horas

Teatro Degollado

Localidades disponibles en boletomovil.com

Precios desde $50 a $500