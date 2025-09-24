5to Croquetón de Kon-Fusión Musikal

El 1er Croquetón de Kon-Fusión Musikal surgió en 2019 como una iniciativa para ayudar a los perros en situación de calle, ante la alarmante cifra que coloca a México como el tercer país con más caninos abandonados en el mundo.

El problema radica en la falta de información, en la práctica de regalar mascotas como si fueran objetos y en las leyes confusas que dificultan la protección de los animales, lo que además ubica al país entre los de mayor índice de maltrato animal.

Perro

Gracias al apoyo de medios, artistas, patrocinadores y sobre todo del público, la primera edición logró reunir recursos para el albergue Patitas de la Calle. Tras ese éxito, en 2025 el proyecto será retomado con un enfoque renovado: apoyar directamente a albergues que, sin contar con respaldo gubernamental, deben solventar alimentación, atención veterinaria y los gastos derivados de rescatar y cuidar animales en abandono.

Este año, además de los perros, el Croquetón incluirá también a los gatos, otra especie vulnerable al abandono y al maltrato. La meta es recolectar alimento y apoyos que permitan a los refugios continuar con su labor humanitaria, ofreciendo a los animales una segunda oportunidad de vida digna.

En paralelo, Kon-Fusión Musikal impulsa una campaña de concientización a través de fotografías de perros y gatos de su comunidad y de sus radioescuchas, acompañadas de mensajes para promover el respeto hacia los animales. La organización subraya que fomentar empatía y cuidado hacia otras especies contribuye a formar a los niños en valores de respeto y armonía con la naturaleza, bases de una sociedad más justa y solidaria.

Gato

CROQUETÓN DE KON-FUSIÓN MUSIKAL

-Jueves 2 de octubre, 20:00 hrs

-Ktrina Chapultepec

(Tercer piso / Pedro Moreno #40, esquina Chapultepec)

-Co cover. Ingreso con un donativo de croquetas para perro o gato

-Bandas:

Anagrama

Grecia Morán

Sofa King Weir

Babylon Synners

Tbtr

PARA SABER

-Los albergues que apoyan en esta ocasión es el refugio Buenos Chicos y Tere Campa Animalitos

-El evento busca la total transparencia y es por eso que se piden donativo en especie.

-Hay regalos de los patrocinadores para las mascotas de los asistentes siendo este un evento para animalovers.