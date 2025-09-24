Cerveza jalisciense se convierte en patrocinadora en los Premios Ariel

Durante la edición 67 de los Premios Ariel, la cerveza jalisciense Fortuna formó parte del brindis oficial, compartiendo escenario con otras bebidas mexicanas que acompañaron la celebración más importante del cine nacional.

Fortuna (Diego Villasenor)

Diego Villaseñor, encargado del área de marketing, explicó en entrevista con La Crónica de Hoy que la presencia de la marca en este evento surgió gracias a contactos previos con los organizadores, lo que abrió la posibilidad de posicionar a la cervecería independiente frente a una audiencia distinta a la habitual.

“Para Fortuna significa una gran oportunidad, porque nos permite tener mayor visibilidad y sobresalir entre muchas cervecerías artesanales que existen en Guadalajara. El cine y la cerveza se vinculan en la pasión de crear: quienes hacen películas lo hacen con la misma entrega con la que nosotros elaboramos nuestra cerveza”, señaló Villaseñor.

Fortuna (Diego Villasenor)

Fortuna nació en 2014 de la mano de su fundador, Joaquín López Orendain, quien tras descubrir la cerveza artesanal en San Diego decidió trasladar ese conocimiento a Guadalajara. Aunque su familia tiene raíces tequileras, optó por apostar por una bebida distinta, elaborada con cuatro ingredientes base: agua, malta, levadura y lúpulo.

Villaseñor también aclaró que, aunque comúnmente se les etiqueta como “cerveza artesanal”, en realidad Fortuna se define como una cervecería independiente, pues no pertenece a ningún corporativo y produce desde la materia prima, lo que refuerza su autenticidad.

Respecto a su papel como patrocinadores, puntualizó que la empresa no aporta dinero, sino que dona su producto para el brindis de la ceremonia. A cambio, obtienen visibilidad y la oportunidad de acercar su bebida a cineastas, actores y actrices.

Fortuna (Diego Villasenor)

“Siempre hemos creído en crear comunidad, y estar en un evento como los Ariel nos permite convivir y compartir nuestra cerveza con quienes están igualmente apasionados por su oficio”, agregó.

Con este paso, Fortuna reafirma su orgullo jalisciense y busca expandirse más allá de lo local, con la aspiración de convertirse en una marca reconocida a nivel nacional.