Esta de vuelta Vive la Conco con su edición especial villanos

Este próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre la cita es en la Expo Guadalajara para asistir a una nueva edición de Vive la Conco que esta ocasión celebrará a los malos de las sagas del cómic, el anime, el manga… los protagonistas serán los super villanos firmes en su propósito de conquistar el mundo o de esclavizar a la humanidad.

Vive la Conco

Así que prepara tu cosplay y despliega tu sable de luz carmesí como todo un lord Sith, maquíllate como un payaso desquiciado y únete a la banda del Joker, o cíñete el manto verde del villano del momento, el dictador de Latveria, el Doctor Doom.

A estos señores del mal le han dado voz reconocidos artistas del doblaje que estarán presentes animando la escena en Vive la Conco. Así que no lo pienses y ven conocer a José Luis Orozco, la voz del dios de la destrucción de la saga de Dragon Ball, el señor Bills, o sácate la selfi con Emilio Guerrero, quien dobló al Titán loco, Thanos, en las ya clásicas películas del UCM o pídele su autógrafo a Gerardo Reyero la voz Freeza, el alíen conquistador de mundos y enemigo mortal de los saiyajin.

Sumergete en este mundo de fantasía de la cultura pop: canta con las idols y los grupos de Kpop que se presentaran ambos días, haz tus apuestas de quien ganará, con ingenio y actitud, los concursos de cosplay o ven a sacar tu lado gamer en el área de video juegos…

Así que recuerda que Vive la Conco te espera para que complazcas a tu alma geek, otaku, friki… en un espacio el que se vale soñar con encarnar un ser de oscuridad como Skeletor, un robot megalómano como Megatron o una momia inmortal como Mumm-Ra.