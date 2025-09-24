Hoy en la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Miércoles 24 de septiembre la programación ofrece dos puestas en escena contrastantes.

En el Teatro María Teresa llega “Cyrano”, que trae de vuelta al célebre personaje de la nariz prominente en una adaptación ágil y divertida, con cuatro actores que interpretan a 18 personajes y música en vivo que nos transporta al siglo XVII.

Posteriormente, el Teatro Experimental de Jalisco recibe a “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, comedia erótica de Federico García Lorca que retrata un matrimonio por conveniencia lleno de engaños, cartas apasionadas y un desenlace inesperado.

AGÉNDALO

Muestra Estatal de Teatro (MET)

“Cyrano”

Autor: Edmond Rostand, adaptación de Mauricio Cedeño

Dirección: Mauricio Cedeño

Mié 24 de sep/ 18:00 h

Teatro María Teresa

C. Cruz Verde 121, Zona Centro, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)

Costo: 30 pesos

Muestra Estatal de Teatro (MET)

“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, aleluya erótica en cuatro cuadros

Autor: Federico García Lorca / Dir. Héctor Caro

Mié 24 de sep/ 20:00 h

Teatro Experimental de Jalisco

Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)

A la venta en boletia.com

Costo: 30 pesos