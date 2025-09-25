“Cosas Raras”: una obra de teatro que invita a mirar lo desconocido con otros ojos

Concerttante Producciones celebra su 30 aniversario con el estreno de “Cosas Raras”, una obra del reconocido dramaturgo tapatío Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, “Legom”, ganador del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños 2016. La puesta en escena, dirigida por Jorge Taddeo, se presentará en temporada especial los días 4, 11 y 18 de octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Teatro Experimental de Jalisco.

Cosas raras (Cortesía)

Con un lenguaje cercano y dinámico, “Cosas Raras” explora los cambios que llegan con el crecimiento, la adaptación y el enfrentarse a lo desconocido. La obra aborda temas como la amistad, la familia y el autodescubrimiento, invitando a adolescentes, jóvenes y adultos a reflexionar sobre la aceptación de lo diferente y la manera en que lo raro puede integrarse a lo cotidiano.

“Lo raro es parte de lo que somos. Esta obra habla de aceptar lo diferente y de aprender a mirar lo desconocido con otros ojos”, explicó el director Jorge Taddeo, primo hermano de Legom, quien imprime en el montaje una cercanía especial con el universo creativo del dramaturgo.

El elenco, conformado por Alex Dessavre, Anna Sosa y Christopher Santiago, da vida a un universo escénico vibrante, con una propuesta visual fresca que mezcla humor, emoción y reflexión. La obra, con una duración aproximada de 60 minutos, busca conectar con las nuevas generaciones, aunque está pensada para públicos de todas las edades.

Los boletos están disponibles en cosas-raras.boletia.com, con promoción hasta el 1 de octubre a $150.00; el costo normal es de $220.00. La obra contará con tres únicas funciones, consolidándose como una experiencia teatral que celebra la creatividad, lo diferente y el legado de Legom.