Hoy en la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Jueves 25 habrá doble función en el Santa Tere Teatro de Barrio/ Cafecito Mi Amor, con “Una historia de fantasmas”, a las 18:00 y 20:00 horas. La obra sigue a Fernando, un adolescente que hereda un hotel de la familia de su padre ausente y se enfrenta a recuerdos, secretos y presencias que lo obligan a replantearse su destino.

Para cerrar la jornada del jueves, el Teatro Experimental será sede de “¿Quién más quiere mi tierra?”, una puesta que explora la historia de resistencia de la comunidad de Mezcala frente a la defensa de su territorio, uniendo pasado y presente para cuestionar las luchas que siguen vigentes.

“Una Historia de Fantasmas”

Autor: Ihonatan Ruiz y Renato Polo / Dir. Renato Polo

Jue 25 de sep/ 18:00 y 20:00 h

Teatro El Venero

Reforma 508 - A, Zona Centro, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)

Costo: 30 pesos

“¿Quién más quiere mi tierra?”

Autora y directora: Juliana Faesler

Jue 25 de sep/ 20:00 h

Teatro Experimental de Jalisco

Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)

A la venta en boletia.com

Costo: 30 pesos