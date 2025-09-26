De paseo por la ciudad con los tótems de Ikea

La tienda Ikea Guadalajara Expo lanzó una iniciativa para redescubrir la ciudad mediante la instalación de cinco tótems en puntos representativos de la ciudad.

Tótems de Ikea por la Ciudad

Cada tótem, que indica la distancia hasta la tienda, cuenta con un código QR que permite acceder a la ruta directa, convirtiendo el recorrido en una experiencia práctica y turística.

“Queremos que la gente redescubra sus rincones favoritos de Guadalajara y, al mismo tiempo, se dé cuenta de que IKEA está más cerca de lo que piensan. Es una invitación a encontrar inspiración y soluciones para el hogar sin complicaciones”, señaló Cédric Gulbierz, Store Manager de IKEA Guadalajara.

La activación estará disponible hasta el 28 de septiembre y busca invitar a habitantes y turistas a explorar la ciudad mientras descubren opciones accesibles para equipar su hogar.

Tótems de Ikea por la Ciudad

Puntos donde encontrarás los tótems:

Glorieta Chapalita, Zapopan

Un punto de encuentro con ambiente artístico y familiar. Ideal para pasear y descubrir arte local.

Sugerencia: Visítalo el domingo para empaparte del ambiente y terminar con un café en una terraza cercana. El tótem aquí conecta la creatividad local con el diseño práctico de IKEA.

Andador 20 de Noviembre, Zapopan

Paseo histórico que conduce a la Basílica de Zapopan, rodeado de cafés, tiendas y tradición.

Sugerencia: Llega por la tarde para disfrutar música en vivo y probar una torta ahogada. El tótem muestra que la modernidad accesible de IKEA está muy cerca de este recorrido tradicional.

Tótems de Ikea por la Ciudad

Parque Expiatorio

Oasis urbano en el corazón de la ciudad, con uno de los templos neogóticos más reconocidos y actividades culturales frecuentes.

Sugerencia: Visítalo al atardecer para ver el templo iluminado y aprovechar los mercaditos del fin de semana. Desde aquí el tótem indica cómo complementar la visita con soluciones de diseño para el hogar.

Tlaquepaque

Pueblo Mágico y epicentro artesanal donde la tradición convive con galerías, talleres y música en la calle.

Sugerencia: Pasea por las galerías al atardecer y quédate a cenar; no olvides probar un cantarito. El tótem en Tlaquepaque une la artesanía local con la filosofía de diseño funcional de IKEA.

Andador Chapultepec

Este lugar se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro en Guadalajara. Caracterizado por su animada oferta de restaurantes, bares y centros nocturnos.

Sugerencia: Su ambiente único lo convierte en un lugar indispensable para los tapatíos. Cada fin de semana, sus calles se llenan de vibrante energía.

Para más información y horarios, visita ikea.mx.