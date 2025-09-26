Hoy en la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Viernes 26 de septiembre la reflexión se mezcla con el humor con “Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas”, se presenta en el Edificio Arroniz con entrada libre, en una puesta que combina comedia, fútbol y fiesta colectiva para reflexionar sobre la identidad masculina en el barrio y en la vida cotidiana.

Más tarde, en O Teart Laboratorio Escénico, “Territorios en guerra” nos lleva de la mano de Marisol en la búsqueda de su mejor amiga en un país lleno de incertidumbre, evocando la experiencia de quienes buscan a personas desaparecidas a través de un lenguaje poético y físico.

“Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas”

Autora y directora: Nicola Zaucedo Mata

Vie 26 de sep/ 17:00 h

Explanada del edificio Arroniz

C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 12 años)

Entrada libre

“Territorios en Guerra”

Autor: Creación colectiva OTeart Laboratorio Escénico y Manifiesto Poético / Dir. Carlos García Estévez

Vie 26 de sep/ 20:00 h

OTeart Laboratorio Escénico CZ

C. Independencia 1143, Col Americana, Zona Centro, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 15 años)

Costo: 30 pesos