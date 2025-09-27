Instalación de Valeria Michelle en “Transparencia ornamental”, en el MURA

El Museo Raúl Anguiano (MURA) invita a apreciar la exposición “Transparencia ornamental”, de los artistas Valeria Michelle y Guadalupe A. Vidal, bajo la curaduría de Mayra Vineya, que se inaugura el sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2025, con entrada libre.

La exposición reúne el trabajo de Valeria Michelle y Guadalupe A. Vidal para explorar la relación entre naturaleza y construcción. Sus obras parten de los cuerpos de agua y de los materiales que los atraviesan, cuestionando cómo los discursos de progreso político y económico transforman ríos y territorios, dejando huellas físicas y simbólicas.

Obra de Guadalupe A. Vidal en “Transparencia ornamental”, en el MURA (unknown)

En este diálogo creativo, elementos industriales como cemento, varilla y estructuras arquitectónicas se entrelazan con procesos biológicos y orgánicos, abriendo otras perspectivas sobre los vínculos entre lo natural y lo artificial. Con un enfoque interdisciplinario, “Transparencia ornamental” invita a reflexionar sobre la ecología y los modos en que la humanidad transforma la naturaleza que habita.

La muestra forma parte de Parajes, un programa del MURA y la Dirección de Cultura Guadalajara que busca generar cruces entre prácticas artísticas locales y nacionales.

Obra de Valeria Michelle en “Transparencia ornamental”, en el MURA

Sobre las artistas

Valeria Michelle (Guadalajara, 1999) es artista y educadora, egresada de la Universidad de Guadalajara. Ha sido beneficiaria de Jóvenes Creadores FONCA (2023-2024) y PECDA Jalisco (2022-2023) , además de participar en el 45º Encuentro Nacional de Arte Joven . Ha expuesto en Espacio Cabeza, Guadalajara 90210 y en el Malecón de Juanacatlán.

(Guadalajara, 1999) es artista y educadora, egresada de la Universidad de Guadalajara. Ha sido beneficiaria de y , además de participar en el . Ha expuesto en Espacio Cabeza, Guadalajara 90210 y en el Malecón de Juanacatlán. Guadalupe A. Vidal (Ensenada, 1995) es artista visual y docente en la UABC. Ha mostrado su trabajo en ferias como Salón Acme, FAMA y Estación Material. Entre sus reconocimientos destacan el Premio de Adquisición en el Salón Elías Fontes (2021), el Encuentro Nacional de Arte Joven (2022) y la XXV Bienal de Artes Plásticas de Baja California (2025). Ha recibido en dos ocasiones la beca Jóvenes Creadores FONCA en la categoría de escultura.

Obra de Guadalupe A. Vidal en “Transparencia ornamental”, en el MURA (unknown)

PARA SABER