“Transparencia ornamental”, en el MURA

El Museo Raúl Anguiano (MURA) invita a apreciar la exposición “Transparencia ornamental”, de los artistas Valeria Michelle y Guadalupe A. Vidal, bajo la curaduría de Mayra Vineya, que se inaugura el sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2025, con entrada libre.
La exposición reúne el trabajo de Valeria Michelle y Guadalupe A. Vidal para explorar la relación entre naturaleza y construcción. Sus obras parten de los cuerpos de agua y de los materiales que los atraviesan, cuestionando cómo los discursos de progreso político y económico transforman ríos y territorios, dejando huellas físicas y simbólicas.
En este diálogo creativo, elementos industriales como cemento, varilla y estructuras arquitectónicas se entrelazan con procesos biológicos y orgánicos, abriendo otras perspectivas sobre los vínculos entre lo natural y lo artificial. Con un enfoque interdisciplinario, “Transparencia ornamental” invita a reflexionar sobre la ecología y los modos en que la humanidad transforma la naturaleza que habita.
La muestra forma parte de Parajes, un programa del MURA y la Dirección de Cultura Guadalajara que busca generar cruces entre prácticas artísticas locales y nacionales.
Sobre las artistas
- Valeria Michelle (Guadalajara, 1999) es artista y educadora, egresada de la Universidad de Guadalajara. Ha sido beneficiaria de Jóvenes Creadores FONCA (2023-2024) y PECDA Jalisco (2022-2023), además de participar en el 45º Encuentro Nacional de Arte Joven. Ha expuesto en Espacio Cabeza, Guadalajara 90210 y en el Malecón de Juanacatlán.
- Guadalupe A. Vidal (Ensenada, 1995) es artista visual y docente en la UABC. Ha mostrado su trabajo en ferias como Salón Acme, FAMA y Estación Material. Entre sus reconocimientos destacan el Premio de Adquisición en el Salón Elías Fontes (2021), el Encuentro Nacional de Arte Joven (2022) y la XXV Bienal de Artes Plásticas de Baja California (2025). Ha recibido en dos ocasiones la beca Jóvenes Creadores FONCA en la categoría de escultura.
PARA SABER
- Inauguración: Sábado 27 de septiembre, 12:00 h
- Lugar: Museo Raúl Anguiano (MURA), Av. Mariano Otero 375, Guadalajara
- Visitas: Hasta el 30 de noviembre
- Horarios: Martes a sábado de 10:00 a 18:00 h; domingos de 10:00 a 15:00 hrs
- Entrada libre