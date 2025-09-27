Último día de la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Clausura: el sábado 27 de septiembre con dos funciones.

Una es la obra “2012: El Mundo se va a acabar”, del grupo de Teatro Dionisio, de Puerto Vallarta, a las 18:00 hrs, en el Teatro Alarife Martín Casillas.

Y la muestra cerrará a las 20:00 horas con “El chico de la última fila”, de Juan Mayorga, una obra inquietante que arranca en un salón de clases para convertirse en un juego entre lo real y lo imaginado, donde la observación y la escritura se convierten en herramientas de poder y revelación.

“2012: El Mundo se va a acabar”

Grupo de Teatro Dionisio, de Puerto Vallarta

Sábado 27 de septiembre / 18:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Avenida Prolongación Alcalde 1351

Adultos (Mayores de 14 años)

General 30 pesos

Voyalteatro.com

“El chico de la última fila”, en el MET

“El chico de la última fila”

Autor: Juan Mayorga Ruano

Dirección: Luis Manuel Aguilar “Mosco”

Sáb 27 de sep/ 20:00 h

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara

Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)

Costo: 30 pesos