Último día de la 28ª Muestra Estatal de Teatro (MET)

Clausura: el sábado 27 de septiembre con dos funciones.
Una es la obra “2012: El Mundo se va a acabar”, del grupo de Teatro Dionisio, de Puerto Vallarta, a las 18:00 hrs, en el Teatro Alarife Martín Casillas.
Y la muestra cerrará a las 20:00 horas con “El chico de la última fila”, de Juan Mayorga, una obra inquietante que arranca en un salón de clases para convertirse en un juego entre lo real y lo imaginado, donde la observación y la escritura se convierten en herramientas de poder y revelación.
“2012: El Mundo se va a acabar”
Grupo de Teatro Dionisio, de Puerto Vallarta
Sábado 27 de septiembre / 18:00 horas
Teatro Alarife Martín Casillas
Avenida Prolongación Alcalde 1351
Adultos (Mayores de 14 años)
General 30 pesos
Voyalteatro.com
“El chico de la última fila”
Autor: Juan Mayorga Ruano
Dirección: Luis Manuel Aguilar “Mosco”
Sáb 27 de sep/ 20:00 h
Foro de Arte y Cultura
Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara
Adolescentes y adultos (Mayores de 14 años)
Costo: 30 pesos