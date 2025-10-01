Inauguran el Festival Papirolas en su 30ª edición en Jalisco

Con un llamado a jugar, crear, descubrir y soñar, autoridades estatales y municipales inauguraron este jueves la 30ª edición del Festival Papirolas, considerado uno de los eventos culturales más importantes del país para la infancia y juventud.

Papirolas (Cortesía)

Durante la ceremonia de apertura, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Alejandrina Planter Pérez, destacó que el festival, creado en 1995, ha recibido a más de 2 millones de asistentes a lo largo de tres décadas, consolidándose como un espacio de arte, ciencia, tecnología y diversión. “Desde su creación, Papirolas busca incentivar la lectura y la cultura como parte fundamental de la formación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado”, señaló.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como representantes de los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, participaron en la inauguración. También estuvieron presentes la diputada Marta Estela Arizmendi Fonbona, presidenta del Congreso del Estado; el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y autoridades de la Secretaría de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y Transporte del Estado de Jalisco.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, recordó cómo el festival despierta creatividad, imaginación y valores en los más jóvenes. Compartió su experiencia personal como asistente en su infancia y destacó que, gracias a Papirolas, miles de niñas y niños encuentran un espacio para desarrollar sus talentos y sueños.

La directora del Festival, Marcela García Valles, enfatizó la trayectoria de 30 años de creatividad y compromiso con la infancia y la cultura y agradeció el apoyo del Gobernador y de la Universidad de Guadalajara para mantener y fortalecer este proyecto. Asimismo, mencionó que la coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural, Daniela Yofé Sonana, también ha sido pieza clave para la consolidación del evento.

El Festival Papirolas edición 30 se llevará a cabo en diversas sedes de Zapopan, del 5 de octubre de 2025, ofreciendo actividades educativas, artísticas y recreativas para la infancia, la juventud y la comunidad en general, consolidándose como un espacio de innovación, aprendizaje y diversión en Jalisco y América Latina.

Georgina Furber Ávila, jefa de espectáculos del festival, anunció que este año el festival contará con una experiencia inmersiva e interactiva traída desde Australia por la compañía Stalker Theater, que permitirá a los asistentes interactuar con la flora y fauna australiana a través de proyecciones virtuales que responden a los movimientos del público.

“Es una exposición inmersiva e interactiva que exactamente es para meternos en toda la flora y fauna de Australia. Viene de la compañía Stalker, que tiene años y años allá en Australia, que justo armaron esta experiencia para que podamos interactuar con las plantas, con los animales. Prácticamente toda la proyección responde a los movimientos del público. Entonces, si vemos pájaros o aves, podemos ir a ahuyentarlas, podemos interactuar con los canguros. Entonces, pues es un pedacito de Australia que trajimos acá a México”.

El festival ofrecerá recorridos abiertos donde los asistentes podrán interactuar con las animaciones, así como recorridos guiados por la compañía australiana. Papirolas estará abierto de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los días miércoles, jueves y viernes por la mañana, estarán dedicados a grupos escolares, mientras que las tardes, el sábado y el domingo estarán abiertos al público en general.

Además de los espectáculos el festival contará con talleres y áreas de comida.