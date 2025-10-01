Cronomicón

Del 1 al 5 de octubre en el Centro Cultural Universitario, en donde se espera la llegada de 100 mil visitantes

Inauguran el Festival Papirolas en su 30ª edición en Jalisco

Por Samantha Lamas

Con un llamado a jugar, crear, descubrir y soñar, autoridades estatales y municipales inauguraron este jueves la 30ª edición del Festival Papirolas, considerado uno de los eventos culturales más importantes del país para la infancia y juventud.

Papirolas (Cortesía)

Durante la ceremonia de apertura, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Alejandrina Planter Pérez, destacó que el festival, creado en 1995, ha recibido a más de 2 millones de asistentes a lo largo de tres décadas, consolidándose como un espacio de arte, ciencia, tecnología y diversión. “Desde su creación, Papirolas busca incentivar la lectura y la cultura como parte fundamental de la formación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado”, señaló.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como representantes de los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, participaron en la inauguración. También estuvieron presentes la diputada Marta Estela Arizmendi Fonbona, presidenta del Congreso del Estado; el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y autoridades de la Secretaría de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y Transporte del Estado de Jalisco.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, recordó cómo el festival despierta creatividad, imaginación y valores en los más jóvenes. Compartió su experiencia personal como asistente en su infancia y destacó que, gracias a Papirolas, miles de niñas y niños encuentran un espacio para desarrollar sus talentos y sueños.

La directora del Festival, Marcela García Valles, enfatizó la trayectoria de 30 años de creatividad y compromiso con la infancia y la cultura y agradeció el apoyo del Gobernador y de la Universidad de Guadalajara para mantener y fortalecer este proyecto. Asimismo, mencionó que la coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural, Daniela Yofé Sonana, también ha sido pieza clave para la consolidación del evento.

El Festival Papirolas edición 30 se llevará a cabo en diversas sedes de Zapopan, del 5 de octubre de 2025, ofreciendo actividades educativas, artísticas y recreativas para la infancia, la juventud y la comunidad en general, consolidándose como un espacio de innovación, aprendizaje y diversión en Jalisco y América Latina.

Georgina Furber Ávila, jefa de espectáculos del festival, anunció que este año el festival contará con una experiencia inmersiva e interactiva traída desde Australia por la compañía Stalker Theater, que permitirá a los asistentes interactuar con la flora y fauna australiana a través de proyecciones virtuales que responden a los movimientos del público.

“Es una exposición inmersiva e interactiva que exactamente es para meternos en toda la flora y fauna de Australia. Viene de la compañía Stalker, que tiene años y años allá en Australia, que justo armaron esta experiencia para que podamos interactuar con las plantas, con los animales. Prácticamente toda la proyección responde a los movimientos del público. Entonces, si vemos pájaros o aves, podemos ir a ahuyentarlas, podemos interactuar con los canguros. Entonces, pues es un pedacito de Australia que trajimos acá a México”.

El festival ofrecerá recorridos abiertos donde los asistentes podrán interactuar con las animaciones, así como recorridos guiados por la compañía australiana. Papirolas estará abierto de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los días miércoles, jueves y viernes por la mañana, estarán dedicados a grupos escolares, mientras que las tardes, el sábado y el domingo estarán abiertos al público en general.

Además de los espectáculos el festival contará con talleres y áreas de comida.

