8 escritores que tienes que ir a ver sí o sí en la FIL 2025

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 reunirá a voces imprescindibles de la literatura mundial. Desde premios Nobel potenciales hasta narradores que retratan las heridas más profundas de nuestra sociedad, aquí te presentamos a los 8 autores imperdibles de esta edición.
Cristina Rivera Garza
Ganadora del Pulitzer 2024 y una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Su nombre suena fuerte rumbo al Premio Nobel 2025, lo que convierte su participación en la FIL una excelente oportunidad para conocerla.
Amin Maalouf
El escritor libanés-francés llega a Guadalajara como ganador del Premio FIL 2025. Sus obras, centradas en la migración y la guerra civil, son hoy más relevantes que nunca en un mundo atravesado por conflictos y desplazamientos.
Guillermo Arriaga
Conocido por sus guiones de películas como Amores perros, 21 gramos y Babel, Arriaga también ha consolidado una sólida trayectoria como novelista con títulos como Salvar el fuego. Su presencia promete un diálogo entre cine y literatura.
Ana Clavel
Narradora, ensayista y cuentista, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo. Obras como Las violetas son flores del deseo y Breve tratado del corazón la posicionan como una de las voces más originales de la narrativa mexicana contemporánea.
Nona Fernández
La escritora y actriz chilena presentará su novela Marciano, nada menos que acompañada por Cristina Rivera Garza. Una dupla de lujo que convierte esta cita en una de las más esperadas de la FIL.
Alma Delia Murillo
Regresa con Raíz que no desaparece, una novela que entrelaza desapariciones, memoria y naturaleza como testigos silenciosos de la violencia. Una propuesta conmovedora que dialoga con la realidad mexicana y con el dolor de las madres buscadoras.
Leonardo Padura
El autor cubano presentará Morir en la arena, una historia basada en hechos reales que recorre medio siglo de un país. Con su estilo inconfundible, Padura vuelve a demostrar por qué es una de las plumas más importantes de la literatura latinoamericana.
Hiram Ruvalcaba
El narrador jalisciense ha sido reconocido con múltiples premios nacionales de cuento y novela. Su obra más reciente, Todo pueblo es cicatriz (2023), consolidó su nombre en la narrativa negra. Su participación representa el talento joven mexicano que conquista lectores dentro y fuera del país.