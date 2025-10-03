Sabores de otoño en Roma Trattoria

Pizza de calabaza rostizada con mozzarella y dátiles en Roma Trattoria

El otoño llega a Guadalajara con aromas intensos y reconfortantes, y en Roma Trattoria la temporada se celebra con una carta especial que rinde homenaje a los ingredientes típicos de esta época. El restaurante, reconocido por su cocina italiana tradicional y su horno de leña, presenta esta temporada tres platillos que invitan a descubrir los sabores del Mediterráneo en una versión fresca y local.

Berenjena a la parmigiana en Roma Trattoria

La primera propuesta es una berenjena a la parmigiana, una receta clásica de Italia que aquí se presenta en su forma más auténtica: berenjena gratinada con mozzarella, coronada con salsa de tomate, ajo, orégano y un toque de parmesano. La textura de la berenjena, similar a la calabaza pero con un sabor más intenso y ligeramente picante, se equilibra con la suavidad del queso. El maridaje recomendado: una copa de vino rosado que realza su carácter delicado.

Pollo en salsa de hongos en Roma Trattoria

Como plato fuerte, la Trattoria ofrece un pollo en salsa de hongos, inspirado en la temporada de recolección de hongos y setas en Europa. Aunque en México no se cuenta con la misma variedad, la receta combina portobello, champiñón y, cuando es posible, el apreciado porcini. El pollo se sirve con pasta al burro —mantequilla con parmesano—, logrando un equilibrio de sabores suaves y elegantes. Este plato se acompaña idealmente con un vino tinto joven, aunque también admite blancos o rosados por tratarse de carne blanca.

Pizza de calabaza rostizada con mozzarella y dátiles en Roma Trattoria

Y el cierre llega con un guiño a la creatividad de la casa y del chef: pizza de calabaza rostizada con mozzarella y dátiles. Una combinación que mezcla lo vegetal con lo dulce, aportando un contraste inesperado y una textura curiosa en boca gracias al dátil. “Queremos que los comensales encuentren algo nuevo cada año, además de lo tradicional”, explican desde la cocina, donde la pizza napolitana —de masa suave e hidratada, con bordes inflados por el calor del horno de leña— es uno de los sellos de la casa.

Además de esta carta estacional, Roma Trattoria mantiene sus clásicos más buscados: lasañas, canelones, pastas Alfredo o boloñesa, y su amplia variedad de pizzas, todo acompañado por una cava de vinos a precios accesibles.

PARA SABER

Como detalle especial, los jueves ofrecen un 10% de descuento en botellas de vino, una invitación perfecta para disfrutar del maridaje.

Roma Trattoria