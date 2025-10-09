UB40, la leyenda del reggae británico llega a Guadalajara

El icónico grupo británico UB40, pionero del pop reggae y el dub, se presenta en Guadalajara el 10 de octubre en el Auditorio Telmex, en lo que promete ser una noche cargada de ritmo, nostalgia y grandes éxitos que marcaron generaciones.

Formados en Birmingham, Inglaterra, en diciembre de 1978, los integrantes de UB40 destacaron desde sus inicios por ser un grupo multirracial y comprometido con causas sociales y políticas, reflejando en su música la diversidad de sus raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes. Esa mezcla cultural se convirtió en el sello que los catapultó al reconocimiento internacional.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la banda ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo y ha logrado 50 éxitos en las listas británicas, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del reggae moderno. Entre sus temas más conocidos destacan los covers “Red Red Wine” de Neil Diamond, “Kingston Town” de The Lord Creator y “(I Can’t Help) Falling in Love” de Elvis Presley, canciones que seguramente sonarán en su esperado concierto tapatío.

Los boletos para disfrutar de UB40 ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex sin cargo por servicio. El concierto dará inicio a las 21:00 horas, ofreciendo a los fans una oportunidad única de revivir los grandes clásicos de esta banda legendaria.

En la actualidad, UB40 cuenta con más de 8.9 millones de oyentes mensuales en Spotify, prueba de que su música sigue tan viva y vigente como en sus inicios en las calles industriales de Birmingham, donde decidieron cambiar las fábricas por los escenarios del mundo.