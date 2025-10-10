El ingrediente principal del cine son las memorias

El agente secreto es una película brasileña próxima a estrenarse dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura (Narcos, Guerra Civil), ambientada en el año 1977 en Recife, Brasil. La historia sigue a un hombre de cuarenta años que intenta escapar de su pasado violento.

El día de hoy, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, tuvo lugar una conferencia en la que participaron el director y la productora de la cinta.

El agente secreto, es la película de inauguración del festival y tendrá su estreno global el seis de noviembre.

Durante la conferencia de prensa, Mendonça Filho, enfatizó en la importancia de las memorias en el cine, tanto en general, como refiriéndose a la gran herramienta que fueron sus recuerdos para escribir el guión y lograr la ambientación correcta de Brasil en la década de los 70´s. Acerca de este último punto, comentó que su país se ve muy diferente el día de hoy, a la apariencia que tenía en la época en la que la película sucede.

Desde su adolescencia, al director gusta por tomar fotos y esos elementos, también fueron clave en la ambientación, la cual, añadió la productora Émilie Lesclaux fue un verdadero reto.

Por otro lado, otra cosa a destacar de la conferencia es el momento en el que el director platico como las producciones del director español Pedro Almodóvar, le demostraron que se puede hacer cine en cualquier lugar. Kleber Mendonça Filho, explicó que en su infancia y adolescencia, el veía que el único lugar que producía cine era Estados Unidos, especialmente Los Ángeles. Hasta que un día vio Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) de Pedro Almodóvar y conoció una parte de España que el ignoraba totalmente. Conforme más descubría de la filmografía de Almodóvar, llegó a la conclusión de que se puede realizar cine en cualquier país, siempre y cuando exista la inspiración suficiente.