Revive la magia de “El orgullo de Jalisco” por Jalisco TV

Si no tuviste la oportunidad de disfrutarla en vivo desde el majestuoso Teatro Degollado, Jalisco TV te invita a vivir la magia de la zarzuela “El orgullo de Jalisco”, una producción monumental que contará con la participación especial del reconocido tenor Plácido Domingo. Este espectáculo promete llevar al público a una experiencia llena de emoción, tradición y talento jalisciense.

La zarzuela “El Orgullo de Jalisco” (MARTE C MERLOS @martec)

Con más de 130 artistas en escena, la puesta en escena combina la fuerza de la música, la pasión del teatro y la esencia de la cultura mexicana. “El orgullo de Jalisco” narra una historia de amor, traición y fiesta, escrita por el compositor español Federico Moreno Torroba y el libretista mexicano Antonio Guzmán Aguilera “Guz Águila”. La obra recupera la belleza y el carácter de una época dorada del arte escénico.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y al trabajo del músico Rooney Josué Hernández Villanueva, quien rescató la partitura original de los archivos de la Escuela Superior de Música del INBAL, esta joya del repertorio lírico fue restaurada y reestrenada en septiembre en Guadalajara. La dirección musical estuvo a cargo de Allen Vladimir Gómez Ruiz y la dirección escénica, de Leopoldo Falcón, quienes lograron una producción de gran calidad artística.

En escena participan la Orquesta Sinfónica para la Escena de Jalisco, la Orquesta Típica de Jalisco, el Coro del Estado de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco y el Coro de Cámara del Tecnológico de Monterrey como agrupación invitada. La conjunción de estas agrupaciones ofrece una experiencia sonora única, que enriquece el esplendor de esta zarzuela ambientada en un barrio de Guadalajara en los años 40.

La zarzuela “El Orgullo de Jalisco” (MARTE C MERLOS @martec)

La historia sigue a Paco Aldana, un charro jalisciense que regresa de la capital para reencontrarse con su antiguo amor, Cristina, desatando una serie de enredos, celos y situaciones cómicas que reflejan la identidad y el espíritu de nuestra tierra. No te pierdas esta producción símbolo del orgullo jalisciense, este sábado 11 de octubre a las 10:00 p.m. y domingo 12 de octubre a las 9:00 p.m., por la señal abierta 17.1 de Jalisco TV. Disfruta desde casa una obra que celebra el arte, la música y la cultura de Jalisco.