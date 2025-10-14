Tlaquepaque lanza el concurso “Calaveritas Mundialistas” para celebrar el Día de Muertos y el fútbol

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque abrió la convocatoria al concurso “Calaveritas Mundialistas”, una propuesta que une la creatividad literaria con la pasión por el fútbol, en el marco del próximo Mundial 2026 y las festividades del Día de Muertos.

De acuerdo con Aldo Fierros, cronista municipal, el objetivo del certamen es preservar y difundir las tradiciones mexicanas, al tiempo que se promueve la originalidad y el talento literario de las y los participantes.

“El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más icónicas del país; con este certamen se busca mantener vivas nuestras raíces, impulsando el ingenio de las y los tlaquepaquenses”, señala.

Podrán participar estudiantes de preparatoria, universidades y el público en general, excepto el personal del Gobierno Municipal. Las calaveritas deberán enviarse por correo electrónico a relacionesinstitucionales.tlaq@gmail.com antes del 22 de octubre de 2025, junto con los datos de contacto y documentos que acrediten la residencia en el municipio.

Calaveritas Mundialistas en Tlaquepaque (Cortesía)

El tema será de libre elección, siempre que esté relacionado con el Mundial de Fútbol 2026. Los textos no podrán exceder los 12 versos, deberán ser originales y sin lenguaje ofensivo, y no podrán haber sido generados con inteligencia artificial.

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas en literatura y cultura, tomando en cuenta la originalidad, coherencia, redacción y creatividad. La deliberación se llevará a cabo el 27 de octubre, y la premiación será el 29 de octubre a las 19:00 horas en el Palacio Municipal, encabezada por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

Las calaveritas ganadoras se publicarán el 31 de octubre de 2025 en las redes oficiales del Gobierno Municipal.

Con esta convocatoria, Tlaquepaque reafirma su compromiso con la promoción cultural y el impulso al talento local, combinando el arte popular con la pasión deportiva en una celebración única de identidad y creatividad.

Premios: