“Polimeratus, reino de la basura”: una mirada dancística al exceso y la transformación

El Colectivo i presenta Polimeratus, reino de la basura, una propuesta escénica que combina danza experimental y clown bajo la dirección artística y coreográfica de Larisa González. La función se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA), con entrada libre.

La obra plantea una reflexión sobre la acumulación de basura no solo material, sino también emocional y social. A través del movimiento, el humor y la metáfora, los intérpretes cuestionan cómo el consumo irracional transforma a los seres humanos en entes alejados de su naturaleza esencial. Polimeratus busca, así, hacer visible la manera en que los desechos —internos y externos— moldean nuestros cuerpos y comportamientos.

Compuesta por cuatro escenas cortas, la pieza se distingue por un lenguaje experimental y contemporáneo, en el que el vestuario, la escenografía y la utilería —elaborados con materiales reciclados— se integran a los cuerpos de los bailarines para convertirse en una instalación viva de desechos. La obra es interpretada por ocho bailarines formados en la Escuela de Danza de la Universidad de Guadalajara, con música original de Santi Maisterra.

Polimeratus, reino de la basura fue creada con el apoyo a creadores con trayectoria en danza 2020 del PECDA, y cuenta con la colaboración de Lizbeth Herrera en la coreografía, además de un equipo artístico que incluye a Anahí Bañuelos, Irais Ávila, Rafael Rosas, L. Ignacio García, Evert Arañaga y Mercadanza en el diseño de vestuario.

El Colectivo i, agrupación independiente que fusiona danza, música, clown y arte visual, se caracteriza por su espíritudiverso e incluyente. Desde su creación, ha colaborado con artistas independientes y participado en festivales nacionales e internacionales como “Habana en Movimiento” (Cuba), el Festival Internacional Onésimo González, el Festival Espiral y el Segundo Encuentro Universitario de Danza de la Universidad de Guadalajara.

Con Polimeratus, el colectivo reafirma su compromiso con un arte que provoca, cuestiona y transforma desde la escena, convirtiendo la basura en un espejo de lo que desechamos… y de lo que aún podemos recuperar.

Jueves 23 de octubre 20:00 horas / Laboratorio de Arte Variedades / Entrada libre

