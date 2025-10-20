Arranca Secretaría de Cultura temporada de teatro con obras beneficiadas por el estímulo de Proyecta Producción

Con una programación diversa que incluye teatro, danza contemporánea, festivales y drama histórico, la Secretaría de Cultura de Jalisco da inicio a una intensa temporada escénica en distintos foros de Guadalajara. Las actividades, que se extenderán del 21 de octubre al 9 de noviembre, reúnen cinco propuestas apoyadas por los programas Proyecta Producción y Proyecta Traslados, fortaleciendo así el ecosistema teatral local.

La cartelera abre el martes 21 de octubre con la tercera edición del festival de teatro íntimo “Catrinxs a escena: Comunidad y diversidad”, organizado por el Foro Café Catrinas, ubicado en la calle Ghilardi #82, en la Colonia Americana. Este encuentro celebra los formatos pequeños y el contacto directo con el público, e incluirá desmontajes con artistas y talleres especializados en Teatro Físico e Improvisación Escénica.

El viernes 24 de octubre, la danza contemporánea tomará la escena con “G.U.M.”, una obra creada e interpretada por Laura Beatriz Castellanos Lara. La pieza, de 30 minutos de duración y dirigida a todo público, resignifica la palabra “chicle” como “Gesto Urbano en Movimiento”, utilizando la metáfora de lo elástico y lo adhesivo para reflexionar sobre la relación del cuerpo con su entorno. Se presentará en Camarena 118, Colonia Americana.

Ese mismo fin de semana, el espacio autogestivo Kali Catrinas Foro Café albergará funciones de compañías independientes como Colectivo Abismo, Comedia Transeúnte, El Colectivo ¿Qué tienes en la nariz?, El Colectivo Trama Drama Teatro, Casa Mendoza y La Guarida Teatro.

Por su parte, el OTeart Laboratorio Escénico presentará el viernes 24 y sábado 25 de octubre el montaje “Ritual para descomponerse (y volver a mirar)”, dirigido por David Arellano. Clasificada para mayores de 18 años, esta pieza tensiona los límites entre placer, dolor y autoconocimiento en un rito escénico con tres intérpretes, combinando danza, música electro-industrial y arte sonoro.

El sábado 25 y domingo 26 de octubre llegará “Blanco Atardecer”, un monólogo interpretado por Sara Catalán que aborda con sensibilidad las vivencias de cuidadores y pacientes con Alzheimer. La obra se presentará en Calzada del Ejército 226A, acompañada de charlas con instituciones de salud para generar conciencia sobre la enfermedad.

Finalmente, a finales de octubre y principios de noviembre, el mismo recinto albergará “El Mundo Secreto de las Muñecas”, un drama histórico ambientado durante la segunda intervención francesa en México (1862–1867). El montaje —que se presentará los días 30 y 31 de octubre, así como el 1, 2, 7, 8 y 9 de noviembre— retrata los conflictos entre madre e hija y rescata anécdotas femeninas de la historia de Guadalajara.

Un impulso al arte escénico local

Estas producciones son parte del conjunto de 119 proyectos beneficiados por los programas Proyecta Traslados y Proyecta Producción 2025, con una inversión total superior a 11.7 millones de pesos.

El programa Proyecta Traslados, con un monto de 3.2 millones de pesos, ha apoyado la participación de 44 artistas jaliscienses en eventos nacionales e internacionales. Gracias a un remanente de 1.28 millones, la dependencia lanzó una segunda convocatoria que benefició a 21 creadores adicionales.

Por su parte, Proyecta Producción destinó 8.5 millones de pesos para 54 proyectos de creación artística, varios de los cuales integran esta temporada teatral. Con estas iniciativas, la Secretaría de Cultura de Jalisco busca fortalecer la presencia y movilidad de los artistas locales, impulsando una escena escénica plural, dinámica y en constante renovación.