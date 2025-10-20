El Festival Internacional de Danza celebra 28 años con un homenaje al cuerpo y a la memoria

Con el estreno de Siempre es tiempo de mujeres, a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), el Festival Internacional de Danza (FID) inauguró este sábado su 28ª edición con una función dedicada a exaltar la fuerza creadora y la diversidad femenina a través del movimiento.

XXVIII Festival Internacional de Danza (FID)

La velada inaugural marcó el inicio de una programación que celebra la danza como un espacio de memoria, diálogo y transformación.

Bajo el lema “Legar los cuerpos que danzan”, el festival —organizado por la Secretaría de Cultura y la Jefatura de Danza— propone reflexionar sobre el legado corporal y simbólico que se transmite entre generaciones, así como sobre las maneras en que la danza entreteje memorias colectivas en lo local, nacional e internacional.

XXVIII Festival Internacional de Danza (FID)

Durante la inauguración estuvieron presentes Allen Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, y Josué Valderrama Villanueva, jefe de Danza de la dependencia, quienes destacaron la relevancia del encuentro como un referente artístico y comunitario.

El programa inaugural reunió obras de Gabriela Medina, Xitlali Piña y Alejandra Ramírez, tres coreógrafas que abordaron temas como la identidad, la resiliencia y el cuerpo como territorio de la memoria. La función abrió con la reposición deNicolasa (a Guillermina), de Cecilia Lugo, pieza emblemática que cumplió 30 años de su estreno y fue interpretada como homenaje a la maestra Guillermina Bravo, una de las grandes figuras de la danza mexicana.

XXVIII Festival Internacional de Danza (FID)

Asimismo, se presentaron las coreografías Espacio sin límite, Geografías del cuerpo y Jugar con una granada en la mano, que invitaron al público a mirar el cuerpo como un archivo vivo de experiencias, sensaciones y preguntas universales.

“Esta continuidad histórica acerca de este festival, donde el cuerpo se convierte en espejo de las reflexiones que hemos tratado de hacer, nos llena de orgullo”, expresó Gómez Ruiz al celebrar la madurez alcanzada por el FID en casi tres décadas de existencia.

Durante el acto inaugural, Valderrama Villanueva resaltó la importancia del festival como un punto de encuentro intergeneracional que fortalece el diálogo entre artistas, públicos y comunidades dedicadas a la danza.

“Un gran número de personas, con pasión y enorme voluntad, han hecho posible que este festival siga vivo y creciendo. No me queda más que agradecer profundamente el legado que nos han dejado y reafirmar mi compromiso con el equipo que hoy lo hace posible”, subrayó.

XXVIII Festival Internacional de Danza (FID)

En esta edición, el festival contará con destacadas participaciones internacionales, entre ellas 71BODIES, de Noruega, que se presentará el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas en el Foro de Arte y Cultura, y Jajack Movement, de Corea del Sur, con la obra Samsara of Blossom, que llegará al Teatro Degollado el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas.

Con estas propuestas, la Secretaría de Cultura y el FID reafirman su vocación como un espacio donde los cuerpos dialogan, heredan memoria y continúan imaginando el futuro del movimiento.

PARA SABER

La programación completa del festival puede consultarse en:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/2_Programa_de_mano_-_FID-2025_2_1.pdf