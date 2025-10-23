“Poesía al Centro”: nuevo espacio para acercar la poesía al público jalisciense

Con el propósito de difundir y acercar la poesía a todo tipo de públicos, la Secretaría de Cultura del Estado impulsa“Poesía al Centro”, un club de lectura inédito en la ciudad que se dedicará exclusivamente al análisis y disfrute de este género literario. Creado y coordinado por la escritora y docente Frida Tejeda, el proyecto busca romper con la percepción de complejidad que suele rodear a la poesía y ofrecer un punto de encuentro mensual abierto a toda persona interesada en la palabra lírica.

A diferencia de otros clubes que suelen centrarse en la narrativa, “Poesía al Centro” destaca por su carácter incluyente: podrán participar adolescentes y adultos sin importar su experiencia literaria, teniendo como única constante la lectura de poesía en todas sus vertientes.

El modelo de trabajo contempla la lectura de un poemario por mes, anunciado con anticipación para facilitar su lectura. Durante las sesiones, los asistentes compartirán impresiones y reflexiones guiadas por Frida Tejeda, quien enfatiza que el enfoque del club es colectivo y emocional, más que académico. “La idea es abordar la poesía desde la lectura y la conversación; no se trata de un análisis técnico, sino de compartir cómo nos sentimos con los textos”, explicó la también ganadora del Premio FIL Joven de Poesía 2018.

El calendario curatorial del proyecto incluirá tanto autores contemporáneos como clásicos, con paridad de género y una selección equilibrada entre escritores extranjeros y locales. La primera sesión estará dedicada a Alejandra Pizarnik, y gracias al apoyo de la Jefatura de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, en algunas reuniones participarán autores invitados y se obsequiarán ejemplares de sus obras. Con esta iniciativa, la Secretaría reafirma su compromiso con elfomento a la lectura y la difusión de la poesía, buscando conquistar nuevos lectores y fortalecer el vínculo del público con este género literario.

PARA SABER

El club iniciará actividades el domingo 9 de noviembre, y sesionará el segundo domingo de cada mes, de 11:00 a 13:00 horas, en la Librería Mariano Azuela (Avenida Juárez #612). La entrada será libre, previo registro a través de@PoesíaalCentro en Instagram o directamente en la librería.