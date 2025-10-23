Rinden homenaje a Marco Antonio Muñiz, “El Lujo de México”, en las Fiestas de Octubre

Con un concierto que une tradición, memoria y reconocimiento, el Gobierno de Jalisco rendirá homenaje a Marco Antonio Muñiz, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana.

Homenaje a Marco Antonio Muñiz

El tributo, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, se llevará a cabo el lunes 27 de octubre a las 19:30 horas en el Auditorio Benito Juárez, sede de las Fiestas de Octubre, con el apoyo de la Agencia Estatal de Entretenimiento y la productora Rosario Martínez.

El Secretario de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que este homenaje se realiza por la trascendencia artística del intérprete tapatío, quien ha sido “un gran exponente de la música romántica y del bolero mexicano” y continúa vigente en el cariño de su público tras más de siete décadas de carrera. Nacido en el barrio de Mexicaltzingo, en Guadalajara, Marco Antonio Muñiz se convirtió en un símbolo del romanticismo latinoamericano y en un referente que consolidó el nombre de Jalisco en el ámbito internacional.

La velada reunirá a una constelación de artistas que celebrarán la trayectoria del llamado “Lujo de México”. La Orquesta de la Ópera de Jalisco, dirigida por Allen Vladimir Gómez Ruiz, encabezará el programa junto con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, la Rondalla Motivos, el cuarteto Los Miranda y los grupos de danza México Folklórico y Estampas de México del Tecnológico de Monterrey. En el escenario también participarán Coque, Antonio, Rodolfo y Axel Muñiz, integrantes de la segunda y tercera generación de la familia, además del cantante Mijares, invitado especial de la noche.

El repertorio ofrecerá un recorrido por los momentos más significativos de la carrera del intérprete, desde sus inicios con Los Tres Ases y temas como El reloj, Historia de un amor y Regálame esta noche, hasta sus grandes éxitos como solista, entre ellos Escándalo, Por amor y El despertar. La producción musical, concebida como una travesía cronológica, evocará siete décadas de historia, entre duetos, ensambles corales y coreografías que entrelazan el bolero con la música ranchera.

Durante la gala se entregará un reconocimiento especial a Marco Antonio Muñiz, quien, a sus 92 años, representa una de las voces más finas y queridas del repertorio latinoamericano. Aunque retirado de los escenarios desde 2014, su legado permanece vivo en nuevas generaciones de intérpretes.

Un homenaje que reconoce a uno de los artistas que ha llevado la grandeza cultural y musical de Jalisco y México a los grandes escenarios del mundo.

