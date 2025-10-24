Objetos malditos y vampiros en Jalisco, Día de Muertos multimedia y mucho cine

Desde este viernes 24 de octubre nos lanzamos de lleno a las actividades de la penúltima semana de la Novena Edición de Fóbica Fest: un espacio dedicado al terror, el horror, lo detectivesco, la fantasía y la ciencia ficción. Cabe decir que este esfuerzo independiente no sería posible sin los apoyos del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, la Coordinación General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, La Crónica de Hoy Jalisco; Impresión en Rígidos. Comunicación visual y Medios impresos; La Alameda. Grupo Ferretero; Bamboo-yu, Dolores Garnica, la Casa Museo López Portillo y, desde luego, Cultura Guadalajara; David Izazaga y Cultura Jalisco, la Biblioteca Central Profesor Ramón García Ruiz, a la maestra Esmeralda Foncerrada Cosío, Jefa de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y a Eduardo F. Sánchez.

Nuestra primera cita, el viernes 24 de octubre, será en la bellísima Casa Zuno (José Guadalupe Zuno, 2226. Col. Americana). En punto de las 19:00 horas, llega la proyección de cortometrajes: “Calaverita” de Arturo Gallegos; “Oscura” y “Concilio” de Laura Díaz; y el booktrailer “Opus Alquimicum” de Ani Priego. Ese mismo día, a las 20:00 horas continuamos con la presentación de la revista “Letras Insomnes” con Miguel A. García y Pavel R. Ocampo; “#LordCelestial 2: House of Zotz”, novela de Martín Fragoso; y “Mundos en colisión Vol. 2” con Samantha Rojas y Uriel Velázquez Bañuelos. Y cerramos el día con nuestra esperada premiación del Bazar De Horrores 2025, en las categorías de cuento y guion. La entrada a todos los eventos es, desde luego, LIBRE.

El segundo día de actividades, el sábado 25 de octubre, comienza desde temprano en la Biblioteca Central “Profesor Ramón García Ruiz” (Jesús González Ortega Núm. 679, Col. Centro). En punto de las 12:00 horas, nos vamos a la presentación de “Incunable. Una historia de vampiros” de Francisco Orozco y Claus Madrid. A las 13:00, nuestros queridos amigos de Brecha nos platicarán sobre “La casita del terror”. Exposición Colectiva del género. Cerramos, a las 14:30, esa tanda de actividades con la presentación de la “Casa de clavos”, la más reciente novela de Sergio Vicencio. ¡Inquietantes y tenebrosas, propuestas que vale la pena considerar! ¡Y de entrada libre!

De ahí nos vamos a Casa Zuno (José Guadalupe Zuno, 2226. Col. Americana). Además de nuestro bazar en el jardín, en punto de las 4pm, tendremos actividades diversas: Atramento nos recibe con “Tu retrato monstruoso”; una actividad para que descubramos en una ilustración nuestro retrato más terrible. ¡El costo del retrato es de $50 pechereques! ¡Apoyen al talento local! Y J.A. Lozano conducirá la partida de rol “La reliquia de la Abadía”, cinco valientes guerreros se enfrentarán al horror cósmico. A las 4:30pm, viene la presentación de “Rey de Ardillas”, proyecto editorial de nuestro querido Bernardo Pegueros. Cuentos y cómics en un económico formato suman los talentos de Cuauhtémoc Ponce con “El castigo”; Átropos Namo con “Alma´s, capítulo 1: la Hacienda”; Piña sin Piña con “The lost moon”; Maia Martínez Méndez con “Castigo Divino”, Israel Montalvo con “Yeyé”, Santiago Pegueros y “Con las luces afuera. About a girl”; Andrés Martínez García con “El viaje de Diógenes”; y “Cuentos de terror rural y otras pesadillas” de Georgina Mexía-Amador.

Seguimos a las 5:30 pm, en el auditorio, con la presentación de Xalisco Vampírico; antología a cargo de Mandrágora Ediciones y que reúne los talentos de Esmeralda Meza R. Gabriela Gutiérrez, Heriberto Andrade, Alejandra Q. Pérez y Jorge Aguilar. Cerramos el día y nuestras actividades en Casa Zuno con la visita de Editorial Lebrí: Alicida, Víctor Gumart, Israel Montalvo, Martha Torres Maraquino, Maricela Zaragoza Madame Karma, Alejandro Martínez Gowman Dr. Almago e Ignelly Rodvill van a platicarnos de “Mejor no ser” y los dos tomos de “Horror Cósmico Mexicano”. La entrada a todos los eventos es libre.

Nuestra siguiente parada, el domingo 26 de octubre, es en la Librería Mariano Azuela (Av. Juárez 612 Guadalajara) En punto de las 11:00 horas vamos a descubrir, en varios formatos, la celebración del Día de Muertos: Toñeke Mora y el álbum ilustrado “Camposanto”; “Pan de muerto” con Atramento; y “Calaverita” con Arturo Gallegos. Cerramos el día con la presentación de “Prisma Volante. Fanzine de Literatura” Número XIX, Especial Fóbica Fest. Ediciones El viaje y Marco Antonio Gabriel dan cabida a las plumas de Israel Montalvo, Aram Ruiz, Aldo Cristian Méndez Castillo, Adriana de Jesús Casas Moreno, Charly Vázquez, Cristian Eduardo Camacho Salas, Nohemi Damian de Paz, Jorge Domínguez, Dafne V. Siller, Rogelio Vega, Juan Pablo Goñi Capurro, Mar Cazares, Vyan Kennedy, Noemí Alejandra Naranjo Gaspar y Omar Alejandro Domínguez García. La entrada, claro, es también libre. ¡Acompáñenos!

Nuestra siguiente parada, el lunes 27 de octubre, a las 10:00 horas, es en la Biblioteca Fernando del Paso: (Eduardo Ruiz 110, Miguel Hidalgo, Guadalajara) para disfrutar del taller “Monstruos reciclados”, impartido por Alejandro Córdoba de Siniestro FX. Juguetes usados tendrán una segunda vida tenebrosa. Nuestra parada final, el jueves 30 de octubre, es en Casa Museo López Portillo (C. Liceo 177, Zona Centro) para disfrutar de la siguiente entrega de nuestras charlas: En punto de las 17:30 horas vamos con “Donde duermen los susurros”. participan las artistas plásticas Zusana López, Bitsie Ros y Quimera M.A. Actividad en colaboración con The Rebel Art Museum. A las 18:30 h. seguimos con la Charla “De materias oscuras” Participan: Trágica, Gonzalo Gerfloy y Sergio Soqui. La entrada a ambas actividades es libre. ¡Acompáñenos!

Para tener en cuenta:

Recuerden que la Novena Edición de Fóbica Fest está en marcha y, desde el viernes 24 de octubre al jueves 30 de octubre, tendremos actividades de entrada gratuita en nuestras sedes: Casa Zuno (José Guadalupe Zuno, 2226. Col. Americana), la Casa Museo López Portillo (C. Liceo 177, Zona Centro), la Librería Mariano Azuela (Av. Juárez 612); la Biblioteca Central “Profesor Ramón García Ruiz” (Jesús González Ortega Núm. 679, Col. Centro); y la Biblioteca Fernando del Paso: (Eduardo Ruiz 110, Miguel Hidalgo, 44760 Guadalajara, Jal.). ¡Objetos malditos, Vampiros en Jalisco, Día de muertos multimedia y mucho cine: nos esperan! Pueden conocer nuestro programa completo y los pormenores de todas las actividades a través de nuestras redes sociales: FB (fobicafest), IG (fobica_fest) y TW (FobicaFest).

¡Acompáñenos!