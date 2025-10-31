Día de Muertos en Jalisco TV con una programación especial llena de arte, tradición y cultura

Con el propósito de preservar y difundir las tradiciones mexicanas a través del arte, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) presentó una programación especial para conmemorar el Día de Muertos, fecha reconocida desde 2003 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las actividades comenzarán el sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas con la transmisión del Desfile de Día de Muertos en Guadalajara, una iniciativa que celebra más de 19 años de historia encabezada por Lazos Entre el Arte A.C. Este desfile ofrecerá una pasarela de disfraces, talleres y el tradicional recorrido que parte del Parque de la Penal, continúa por Javier Mina y Avenida Juárez, hasta concluir en Avenida Federalismo.

Como parte del esfuerzo por mostrar la diversidad cultural del país, Jalisco TV unirá transmisión con TV Cuatro para presentar desde Guanajuato capital otro de los grandes eventos alusivos a esta fecha: el desfile “El Retorno al Mictlán”, una ceremonia tradicional con más de 26 años de historia. Este espectáculo, que inunda las calles con color, tradición y misticismo, podrá disfrutarse el domingo 2 de noviembre a las 21:45 horas por la señal abierta 17.1.

Dentro de este festival guanajuatense se llevará a cabo también la demostración del Tapete de la Muerte, una impresionante creación colectiva elaborada con semillas, flores y materiales naturales que simboliza el vínculo entre la vida y la muerte.

Además de las transmisiones especiales, SJRTV complementará la programación con un ciclo de cine de terror mexicano, que iniciará cada noche a partir de las 22:00 horas, ofreciendo al público algunos de los títulos más emblemáticos del séptimo arte nacional dedicados al misterio y la tradición.

El sistema estatal de radio y televisión reafirma así su compromiso con la difusión del patrimonio cultural, al promover contenidos que acercan a las audiencias a las raíces y expresiones artísticas del país.

Quienes deseen conocer más sobre los horarios y actividades podrán consultar la programación completa y sintonizar la señal 17.1, o acceder a la transmisión en línea a través de la página:

El SJRTV invita a las familias a celebrar la vida, la memoria y la creatividad mexicana desde la pantalla, en una fecha que une el arte, la comunidad y la identidad nacional.

Sábado 1 de noviembre

(Desde las 22:00 hrs)

●Hasta el viento tiene miedo

●Veneno para las hadas

●El vampiro

●El libro de piedra

●La leyenda de la Nahuala

Domingo 2 de noviembre

(Desde las 22:00 hrs)

●El Esqueleto de la Señora Morales

●Santo contra el cerebro del mal

●Blue Demon vs el poder satánico

●El Escapulario

●La Leyenda de la Llorona