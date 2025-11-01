Cronomicón

Homenaje al legado de la filántropa Pyrrha Gladys Grodman en MUSA

Por Camilo S. Ramírez

El altar de Día de Muertos en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara está dedicado a la filántropa Pyrrha Gladys Grodman (1915–2014), una doctora forense que, por cuestiones de salud, viajó a México para establecerse en la capital de Jalisco, donde se enamoró de las artes y la cultura del estado, lo que la llevó a convertirse en mecenas y, posteriormente, en benefactora de esta Casa de Estudios.

Altar dedicado a Pyrrha Gladys Grodman en el MUSA

El acervo artístico de más de 400 obras que ella atesoró, se encuentra ahora bajo resguardo del MUSA y algunas de esas piezas pueden apreciarse actualmente en la exposición “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”.

El altar permanecerá hasta el 9 de noviembre y se podrá observar en el horario habitual del museo, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es libre.

