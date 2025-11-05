La OFJ presenta piezas de Mozart y Brahms como parte de su cuarto programa de la Tercera Temporada 2025

Con obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, se llevará a cabo el cuarto programa de la Tercera Temporada 2025 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), que tendrá lugar el 6 de noviembre, a las 20:30 horas, y el 9 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado bajo la dirección de Martín Lebel.

El programa integra la Sinfonía No. 36 en Do mayor, “Linz” de Mozart, obra que el compositor austriaco escribió en sólo cuatro días a la edad de 27 años. Destaca por ser una de sus primeras sinfonías en incorporar trompetas y timbales, además de una inusual introducción lenta.

La velada será completada con la Sinfonía No. 4 en Mi menor de Brahms, la última que compuso el alemán.

OFJ

Concluida en 1885, esta pieza es considerada la síntesis de su pensamiento musical, famosa por su complejo tratamiento contrapuntístico y un movimiento final basado en una chacona de Bach.

Como es tradición, la OFJ, ofrecerá una charla preconcierto a cargo de Rodrigo Sierra Moncayo el jueves 6 de noviembre, a las 18:45 horas, en el lobby del Teatro Degollado.

Las sesiones enriquecerán la experiencia del público con información y contexto sobre las obras.

A pesar de las obras de renovación en los alrededores del Teatro Degollado, el acceso al recinto permanece habilitado a través del pasillo lateral de la calle Morelos.

PARA SABER

Cuarto Programa Tercera Temporada

-Primera fecha: jueves 6 de noviembre, 20:30 horas

-Segunda fecha: domingo 9 de noviembre, 12:30 horas

-Lugar: Teatro Degollado (Calle Degollado s/n, Centro, Guadalajara, Jalisco)

-Boletos desde $100 a través de boletomovil.com y en taquilla