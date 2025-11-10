Encuentro con Antje Strubel: una charla entre lectoras sobre la fuerza de “Mujer azul”

El próximo miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas, el Goethe-Zentrum Bezirk, en colaboración con Entre Lectoras y la Dirección de Cultura de Guadalajara, invita a un encuentro muy especial con la reconocida escritora alemana Antje Strubel, ganadora del Premio Alemán del Libro 2021 por su novela Mujer azul.

La cita se llevará a cabo en las instalaciones del Goethe-Zentrum Bcezirk (Av. de la Paz 2629, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara) con cupo limitado a 30 personas. Las asistentes podrán participar de forma presencial o virtual, en una conversación íntima y abierta sobre la obra, los procesos creativos de la autora y los temas que atraviesan su escritura.

Mujer azul ha sido descrita por la crítica como un drama de gran profundidad emocional, que aborda la violencia sexual y las relaciones de poder entre la Europa oriental y occidental. En palabras de Cecilia Dreymüller, para El País, “Strubel rechaza el reclamo de imágenes truculentas y se limita a crear un ambiente gélido y hostil [...] una mujer que escucha los ruidos del apartamento mientras siente su cuerpo como el de una extraña”.

Quienes se registren para el encuentro podrán acceder gratuitamente a la versión digital en PDF de la novela, disponible mediante un enlace que se proporcionará tras la inscripción. Además, la sesión contará con un intérprete del Goethe-Zentrum Bezirk para facilitar la comunicación directa con la autora.

Al finalizar la charla, las participantes compartirán un trago de tequila con Antje Strubel, cerrando el encuentro con un brindis por la literatura, la reflexión y la lectura entre mujeres.

¿Quién es Antje Strubel?

Nacida en Potsdam, Alemania, en 1974, Antje Rávik Strubel es escritora, traductora y crítica literaria, reconocida por explorar en su obra los temas de identidad, memoria, poder y violencia en la Europa contemporánea. Su estilo combina precisión, lirismo y un sentido del humor sutil. Además de Mujer azul, ha traducido a destacados autores y es una de las voces más influyentes de la narrativa alemana actual.

Puedes realizar tu registro aquí.